Andrey2512 написав:Скоро и в магазинах цены уберут...
Не прибируть, а будуть писати за 10грамів або взагалі за один))))
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:57
Re: Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют..
Не прибируть, а будуть писати за 10грамів або взагалі за один))))
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:48
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