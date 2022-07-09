З 1 жовтня уряд запускає програму "Доступна іпотека", завдяки якій ставка для певних категорій українців складатиме 3%.
Дивися повний текст
Уряд запускає іпотеку під 3% — хто зможе скористатись програмою
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 сер, 2022 09:37
Уряд запускає іпотеку під 3% — хто зможе скористатись...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Уряд запускає іпотеку під 3% — хто зможе скористатись програмою
Додано: Сер 03 сер, 2022 09:38
Я проти будь-яких пільг від держави. Де є пільги, завжди буде місце для корупції. Просто платіть більшу зарплатню, а люди самі розберуться, що з нею робити.
|