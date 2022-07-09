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Уряд запускає іпотеку під 3%
— хто зможе скористатись...

Уряд запускає іпотеку під 3% — хто зможе скористатись...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:37

Уряд запускає іпотеку під 3% — хто зможе скористатись...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня уряд запускає програму "Доступна іпотека", завдяки якій ставка для певних категорій українців складатиме 3%.

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Уряд запускає іпотеку під 3% — хто зможе скористатись програмою
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:38

Я проти будь-яких пільг від держави. Де є пільги, завжди буде місце для корупції. Просто платіть більшу зарплатню, а люди самі розберуться, що з нею робити.
Sergius
 
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