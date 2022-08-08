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Одеси. Які перспективи?

Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 13:52

Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?

Стосовно Одеси, не бачу реальної загрози спаду цін.
Ринок знаходиться в стадії заморозки, точніше напівзаморозки.
Адже зараз є продаж вторинного житла та в меншій кількості відновився продаж новобудов.
Якщо дивитися на ціни будівельних материалів, знижчення цін не буде. Адже ціни на бетон, арматуру та інші матеріали дорожчають по всьому світу. Навіть в Туреччині, де інфляція і без війни вище 70% за останній рік, а ціни на нерухомість вирослі в 2,5 рази. Дорожчають будівельні матеріали, відповідно собівартість будування.
Зараз в Одесі набагаються розкачати ринок та змусити власників продавати своє житло нижче, ніж воно є. Скупляють вторинне житло ліше за зниженою вартістю, адже зараз можна пограти на страху людей. Проте інвестори, в яких більше 1 квартири, утримують спад ринку. Вони зараз не продають свою нерухомість. Оренда житла в попиті. Хоча ціни впали на 20-50%, точніше їх знижують самі ріелтори, не дивлячись на те, що є попит. Одеса більш лояльна ніж Західна Україна в цьому питанні.
Одже, буд.матеріали виросли в вартості, оренда житла продовжує працювати, в меншій кількості, але проходять угоди по первинному житлу у розстрочку. Зупинився лише один вектор в цьому ланцюжку - перепродаж нерухомості. Та не варто забувати, що тут активно грають вже більш крупні інвестори. Розумні зараз не продають. Є програма держави про відбудування. Багато українців закордоном мають змогу працювати, в багатьох є можливість працювати онлайн. Основна мета в цей період - зберегти та перечекати.
Також позитивним є нова програма кредитування житла під 3% для деяких професій.
Адже зараз навмисно знижують ціни.
Наша країна йде в Європу, подивіться які ціни в Європі та чи в кожного є можливість купити житло.
elvirakirilenko90
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:41

  elvirakirilenko90 написав: Є програма держави про відбудування. Основна мета в цей період - зберегти та перечекати.

Ага,віримо.
Шо чекати зберігаючи- знецінення,інфляції?
Нє,нам такой хоккей не треба.Гроші мають працювати
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:49

  Мизантрóп написав:
  elvirakirilenko90 написав: Є програма держави про відбудування. Основна мета в цей період - зберегти та перечекати.

Ага,віримо.
Шо чекати зберігаючи- знецінення,інфляції?
Нє,нам такой хоккей не треба.Гроші мають працювати


До ресі в Одесі можна взяти щось зовсім не дорого.
Тис. за 20-25.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:14

Хомякоид так,моніторив дачку у моря.Навіть за 10к -суто "одеський двір"))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:45

  Мизантрóп написав:Хомякоид так,моніторив дачку у моря.Навіть за 10к -суто "одеський двір"))

у моря всегда дорого, село светлое 5км от моря - в 3р дешевле
vitaliian
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