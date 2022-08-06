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Оренда квартир в Україні стане
популярнішою за купівлю...

Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 08:37

Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Українці найближчими роками активніше купуватимуть уже готове житло, а не інвестуватимуть у новобудови.

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Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю житла: експерт назвав причини
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 08:37

Мабуть у арендодавців справи дуже кепські що такі статті пишуть.
Ціни на аренду йдуть донизу і підняти їх важко.
blackwi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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