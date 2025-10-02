Українці найближчими роками активніше купуватимуть уже готове житло, а не інвестуватимуть у новобудови.
Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю житла: експерт назвав причини
Додано: Нед 07 сер, 2022 09:37
Додано: Нед 07 сер, 2022 09:37
Мабуть у арендодавців справи дуже кепські що такі статті пишуть.
Ціни на аренду йдуть донизу і підняти їх важко.
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:14
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:23
Я давно говорил, что покупать жилье это глупость, то кидаешь якорь, который не даст тебе возможность оперативно менять место работы. Одно дело когда денег девать некуда, другое - ипотека на много лет.
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:07
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:21
