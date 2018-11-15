Корисна інструкція
До газовиків часто звертаються клієнти, які мають переплату за газ або ж помилково сплатили за його споживання.
Дивися повний текст Як повернути переплату за газ
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 07 сер, 2022 18:59
Finance.ua: Як повернути переплату за газ
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Дивися повний текст Як повернути переплату за газ
Додано: Нед 07 сер, 2022 18:59
Ви якщо такий грамотний юрист то порадьте краще Нафтогазу як перерахувати гроші за сплачений газ клієнтами облгазів.У мене юридично немає переплати за сплачений газ за травень Киівоблгаззбуту,я заплатив по разунку який мені виставив Киівоблгаззбут і з яким у мене був договір на постачання газу.Юридично з Нафтогазом у мене боргів немає за травень бо я 8 червня офіційно заключив договір з Нафтогазом на приєднання і надав Нафтогазу квитанцію за сплату газа за травень.Ну і як ви юрист можете пояснити цю ситуацію?
Додано: Нед 07 сер, 2022 21:48
"Споживачі, які не знали щодо переведення до постачальника останньої надії, продовжували платити своєму попередньому постачальнику. І виявилося, що Нафтогазу вони заборгували, а газзбуту переплатили."
ЩО ЦЕ ЗА ПУРГА???
нафтогаз має самостійно зарбрати гроші інакше люди його візьмуть на вила
повидумували тут
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