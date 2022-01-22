Finance.ua: Як повернути переплату за газ

osavchuk написав:Кошти переплати повертаємо щодня! Заяви споживачів опрацьовуємо у порядку черги, як тільки вона буде оброблена, Ви отримаєте відповідь. Наразі дуже багато звернень отримуємо від наших клієнтів, тому є певні затримки у наданні відповідей. Але не турбуйтесь всі звернення будуть обов'язково опрацьовані. Перепрошуємо за незручності та затримки з відповідями.
Віримо, а чого ж не вірити!
В мене взагалі показова ситуація з Київоблгаззбутом: в результаті дій "асвабадітелей" обьєкт газопостачання зруйновано ще 25 лютого. В квітні, як тільки вони відновили роботу з прийому громадян, написав та зареестрував відповідну заяву з копіями документів, фотками і т.і. і поясненням, що відновлювати все це господарство і споживати газ в цьому році точно не буду. І що ви думаєте-рахунки продовжують регулярно надходити, вже "боргу" понад 11000 намалювали. всіх цих холуїв коломойських, фірташів та ін. зрадників та крадіїв давно вже потрібго розігнати до бісової матері, а майно повернути в державну власність.
revutskyrv Станом на 2 вересня 2022 року, ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», повернуло побутовим клієнтам 2,711 млн грн переплат та помилково сплачених коштів. Докладніше про це, будь ласка, читайте за посиланням https://rvgaszbut.com.ua/blog/rivnegaz- ... -pereplati