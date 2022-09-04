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Finance.ua: Як повернути
переплату за газ

Finance.ua: Як повернути переплату за газ
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 15:22

Як дізнатися стадію вирішення поданої заяви, бо вже місяць пройшов. Куди звертатися?
denusevi4
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:58

denusevi4 Зараз термін розгляду заявки 2 місяця
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:16

Месяц назад подала лично все документы на ул. Поля в г. Днепр и тишина. Когда ждать деньги?
natakotova157
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 16:34

  denusevi4 написав:Як дізнатися стадію вирішення поданої заяви, бо вже місяць пройшов. Куди звертатися?

Хе, місяць. Вже три чекаю. Відправив документи два рази.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 17:26

  ricardo написав:
  denusevi4 написав:Як дізнатися стадію вирішення поданої заяви, бо вже місяць пройшов. Куди звертатися?

Хе, місяць. Вже три чекаю. Відправив документи два рази.

багато переплатили?

пожертвуйте на ГСУ
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 17:34

  osavchuk написав:Кошти переплати повертаємо щодня! Заяви споживачів опрацьовуємо у порядку черги, як тільки вона буде оброблена, Ви отримаєте відповідь. Наразі дуже багато звернень отримуємо від наших клієнтів, тому є певні затримки у наданні відповідей. Але не турбуйтесь всі звернення будуть обов'язково опрацьовані. Перепрошуємо за незручності та затримки з відповідями.


Віримо, а чого ж не вірити! :wink:

В мене взагалі показова ситуація з Київоблгаззбутом: в результаті дій "асвабадітелей" обьєкт газопостачання зруйновано ще 25 лютого. В квітні, як тільки вони відновили роботу з прийому громадян, написав та зареестрував відповідну заяву з копіями документів, фотками і т.і. і поясненням, що відновлювати все це господарство і споживати газ в цьому році точно не буду.
І що ви думаєте-рахунки продовжують регулярно надходити, вже "боргу" понад 11000 намалювали.
всіх цих холуїв коломойських, фірташів та ін. зрадників та крадіїв давно вже потрібго розігнати до бісової матері, а майно повернути в державну власність.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 08:02

ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» робить усе, щоб кошти переплати якнайшв

revutskyrv Станом на 2 вересня 2022 року, ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», повернуло побутовим клієнтам 2,711 млн грн переплат та помилково сплачених коштів. Докладніше про це, будь ласка, читайте за посиланням https://rvgaszbut.com.ua/blog/rivnegaz- ... -pereplati
osavchuk
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:43

Інформація ТОВ "РІВНЕГАЗ ЗБУТ" про повернення коштів перепла

D2
Станом на початок вересня ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» повернув побутовим клієнтам майже три мільйони гривень переплат та помилково сплачених коштів. Детальніше, будь ласка, читайте на офіційному сайті компанії https://rvgaszbut.com.ua/blog/rivnegaz- ... -pereplati
osavchuk
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:12

Доброго дня.
А де можна дізнатись суму переплати, оскільки сплачували через privat24, а була ще до цього переплата. Квитацію не принесли, і на сайті 104 дані пропали. Дякую
irysja1605
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