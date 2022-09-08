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Finance.ua: Як повернути
переплату за газ

Finance.ua: Як повернути переплату за газ
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 04:58

Мені цікаво хтось на пише що він отримав кошти. Я вважаю що це афера і нікому їх не повернуть . Я чекаю на повернення коштів 3 місяці. Цікаво кому вони почали виплачувати я вважаю що нікому.
kulinictaisia5
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:54

А нельзя ли сделать организациям встречные проверки, можно с помощью программного обеспечения, и не морочить голову миллионам абонентов и загружать пустой работой своих работников? Или есть надежда, что многие "задолбаются" и проплатят второй раз. Вот только какие действия в этом случае налоговой службы по отношению к облгазам за незаконные средства?
chudovskiialex
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  #<123
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