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Finance.ua: Як повернути переплату за газ
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 15 жов, 2022 20:03
Маю передплату за львівгаз заяву подала ще в липні,досіх пір не чого не отримала, куди ще звертатися
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iranaum1977
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Додано: Нед 16 жов, 2022 21:38
До Київгазенерджи було подано повний пакет документів для повернення надміру сплачених коштів. Прийшла лиш відписка, що МОЖЛИВО кошти буде перенаправлено новому постачальнику. І так рази 3. Куди далі скаржитися? Кихвгазенерджи просто ігнорує і відписуєш один і той самий текст.
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snmkoval
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Додано: Пон 17 жов, 2022 08:01
snmkoval написав: Куди далі скаржитися? Кихвгазенерджи просто ігнорує і відписуєш один і той самий текст.
Нкрекп
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GALeon
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Додано: Вів 22 лис, 2022 02:10
Хоть комусь повернули гроші???
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olchiksumareva
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Додано: Пон 05 гру, 2022 08:36
olchiksumareva написав:
Хоть комусь повернули гроші???
Ні.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 13:01
olchiksumareva написав:
Хоть комусь повернули гроші???
Менi повернули в наприкiнцi листопада. Запорiжжя. Заява була вiд 7.07.2022 - розглянута наприкiнцi серпня (приходило повiдомлення на mail що заява направлена до виконання у вiдповiдний пiдроздiл). Сума невелика - менше 50 грн.
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Alien
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Додано: Вів 06 гру, 2022 14:02
Alien
яким чином ви надсилали заяву
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:58
питання з тієї ж пісочниці, дуже велика переплата за теплу воду, так як бабуся сплачувала через приват 24 за середні показником. Теперь подачу горячої води прекратили а переплата залишилась, що робити?
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