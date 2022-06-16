RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ закликав не скуповувати
долари та розповів, як...

НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:42

Депозиты предлагают,а кому дают кредиты)))? Сами банки и переводят гривну в доллары, а потом населению отдадут бумагу
seamen0706
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:06

разве в каких-то приличных банках дают больше 15%? минус 20% налога = 12% годовых. В условиях начинающегося банкопада неприличные - не рассматриваем.

  seamen0706 написав:а кому дают кредиты)))? Сами банки и переводят гривну в доллары, а потом населению отдадут бумагу


на мое удивление, дали 90к "оплата частями" на 8 месяцев. но у меня валютный фоп в нем же :)
Moneta
 
Повідомлень: 3054
З нами з: 26.06.11
Подякував: 74 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:15

Глпва НБУ шевченко открыто декларирует вклады за границей, а нам советуют грифневые депозиты в воюющей стране.
4416635
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 02.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:17

Re: НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...

Не скупайте валюту, не создавайте конкуренцию верхам.
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия держат сбережения в гривне?)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11373
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 3383 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати... 1, 2, 3
R2 » Чет 16 чер, 2022 16:45
20 2442
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 22:27
antey1969
Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна... 1, 2
R2 » Вів 12 лип, 2022 15:09
10 1731
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 14:45
presto
Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію...
R2 » Суб 16 лип, 2022 12:04
5 585
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лип, 2022 10:10
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.