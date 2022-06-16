НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:42
Депозиты предлагают,а кому дают кредиты)))? Сами банки и переводят гривну в доллары, а потом населению отдадут бумагу
seamen0706
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Додано: Сер 10 сер, 2022 10:06
разве в каких-то приличных банках дают больше 15%? минус 20% налога = 12% годовых. В условиях начинающегося банкопада неприличные - не рассматриваем.
seamen0706 написав:
а кому дают кредиты)))? Сами банки и переводят гривну в доллары, а потом населению отдадут бумагу
на мое удивление, дали 90к "оплата частями" на 8 месяцев. но у меня валютный фоп в нем же
Moneta
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Додано: Сер 10 сер, 2022 10:15
Глпва НБУ шевченко открыто декларирует вклады за границей, а нам советуют грифневые депозиты в воюющей стране.
4416635
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Додано: Сер 10 сер, 2022 11:17
Не скупайте валюту, не создавайте конкуренцию верхам.
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия держат сбережения в гривне?)))
antey1969
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Додано: Сер 10 сер, 2022 12:44
antey1969 написав:
Не скупайте валюту, не создавайте конкуренцию верхам.
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия держат сбережения в гривне?)))
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия скупают валюту в обменниках?)))
_hunter
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:23
_hunter написав: antey1969 написав:
Не скупайте валюту, не создавайте конкуренцию верхам.
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия держат сбережения в гривне?)))
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия скупают валюту в обменниках?)))
Нет, конечно, но есть закон сообщающихся сосудов.
antey1969
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Додано: Чет 11 сер, 2022 04:51
_hunter написав:
условный Арестович
Кому війна...
ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ ШОКУВАВ ЗІЗНАННЯМ, СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ ПІД ЧАС ВІЙНИ
https://pravda.if.ua/oleksij-arestovych ... has-vijny/
Арестович також розповів, що фінансово мати трьох дітей і дві колишні дружини – це непросте завдання. Про свої заробітки під час війни розповів лаконічно: більше, ніж раніше. А “раніше” для нього – це близько 300 тисяч гривень на місяць.
І хто тепер барига, що наживається на війні?
Ой+
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Додано: Чет 11 сер, 2022 08:27
Такую обманщицы и лицемерку как Рожкова и компания ещё попробуй найди!
Предложение положить депозит в гривнах с 25% годовых при инфляции от 70% - просто гениальное предложение. Браво.
priem_metalla86
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