RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Валютні обмінники
змусять працювати по-іншому

Finance.ua: Валютні обмінники змусять працювати по-іншому
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:42

Finance.ua: Валютні обмінники змусять працювати по-іншому

Пропонуємо до обговорення:
Що зміниться
Національний банк України, який спочатку зобов'язався утримувати офіційний курс на одному рівні (29,2549 гривні) до кінця воєнного стану, через п'ять місяців війни був змушений підняти його на 25% – до 36,5686 гривні, намагаючись зрівняти з ринковим.

Дивися повний текст Валютні обмінники змусять працювати по-іншому
D2
 
Повідомлень: 220
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:42

Кожне ускладнення торгівлі збільшує націнку торговців. Націнка за клопоти. Це базові закони ринку. Реформатори або неофіційно вже володіють обмінниками і хочуть збагатитись, або не мають розуму зовсім.
svk_neo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 09.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:49

  svk_neo написав:Кожне ускладнення торгівлі збільшує націнку торговців. Націнка за клопоти. Це базові закони ринку. Реформатори або неофіційно вже володіють обмінниками і хочуть збагатитись, або не мають розуму зовсім.


це зовсім не реформатори. Всі ці Гетьманцови, Марченки, КЕШи це комуняки-марксисти, зараз відверто почали косплеєти Мадуро. І головне - бідняки пісяють кіпятком від радощів, що їх облуплять ще більше. Вже почалася совкова пісня про спекулянтів, далі буде гірше.
Moneta
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 26.06.11
Подякував: 75 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:24

сподівався, що до пересічного швидше доходитиме... проте ні, нажаль... за зелених ще топить достатньо
AFed
 
Повідомлень: 74
З нами з: 21.01.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як повернути переплату за газ
D2 » Нед 07 сер, 2022 18:59
4 479
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 08:42
revutskyrv
Finance.ua: Як заробити на NFT
D2 » Пон 02 тра, 2022 18:28
4 1873
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 сер, 2022 07:09
ethereumvssalary
Finance.ua: Допомога для ВПО: суми та процедура отримання
D2 » Пон 06 чер, 2022 07:05
3 3903
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 сер, 2022 18:47
goldfish32717

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.