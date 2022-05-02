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Finance.ua: Валютні обмінники
змусять працювати по-іншому

Finance.ua: Валютні обмінники змусять працювати по-іншому
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:42

Finance.ua: Валютні обмінники змусять працювати по-іншому

Пропонуємо до обговорення:
Що зміниться
Національний банк України, який спочатку зобов'язався утримувати офіційний курс на одному рівні (29,2549 гривні) до кінця воєнного стану, через п'ять місяців війни був змушений підняти його на 25% – до 36,5686 гривні, намагаючись зрівняти з ринковим.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:42

Кожне ускладнення торгівлі збільшує націнку торговців. Націнка за клопоти. Це базові закони ринку. Реформатори або неофіційно вже володіють обмінниками і хочуть збагатитись, або не мають розуму зовсім.
svk_neo
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:49

  svk_neo написав:Кожне ускладнення торгівлі збільшує націнку торговців. Націнка за клопоти. Це базові закони ринку. Реформатори або неофіційно вже володіють обмінниками і хочуть збагатитись, або не мають розуму зовсім.


це зовсім не реформатори. Всі ці Гетьманцови, Марченки, КЕШи це комуняки-марксисти, зараз відверто почали косплеєти Мадуро. І головне - бідняки пісяють кіпятком від радощів, що їх облуплять ще більше. Вже почалася совкова пісня про спекулянтів, далі буде гірше.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:24

сподівався, що до пересічного швидше доходитиме... проте ні, нажаль... за зелених ще топить достатньо
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:55

  svk_neo написав:Кожне ускладнення торгівлі збільшує націнку торговців. Націнка за клопоти. Це базові закони ринку. Реформатори або неофіційно вже володіють обмінниками і хочуть збагатитись, або не мають розуму зовсім.

В тій же KSE коли вона ще була EERC при НаУКМА вчили, що то friction cost і це " тертя" потрібно зменшувати, щоб економіка вільно їхала, а не витрачала енергію на збільшення ентропії навколишнього середовища.
flyman
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