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Finance.ua: Валютні обмінники змусять працювати по-іншому
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 10 сер, 2022 11:42
Пропонуємо до обговорення:
Що зміниться
Національний банк України, який спочатку зобов'язався утримувати офіційний курс на одному рівні (29,2549 гривні) до кінця воєнного стану, через п'ять місяців війни був змушений підняти його на 25% – до 36,5686 гривні, намагаючись зрівняти з ринковим.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 11:42
Кожне ускладнення торгівлі збільшує націнку торговців. Націнка за клопоти. Це базові закони ринку. Реформатори або неофіційно вже володіють обмінниками і хочуть збагатитись, або не мають розуму зовсім.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 14:49
svk_neo написав:
Кожне ускладнення торгівлі збільшує націнку торговців. Націнка за клопоти. Це базові закони ринку. Реформатори або неофіційно вже володіють обмінниками і хочуть збагатитись, або не мають розуму зовсім.
це зовсім не реформатори. Всі ці Гетьманцови, Марченки, КЕШи це комуняки-марксисти, зараз відверто почали косплеєти Мадуро. І головне - бідняки пісяють кіпятком від радощів, що їх облуплять ще більше. Вже почалася совкова пісня про спекулянтів, далі буде гірше.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 17:24
сподівався, що до пересічного швидше доходитиме... проте ні, нажаль... за зелених ще топить достатньо
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Додано: Пон 15 сер, 2022 17:55
svk_neo написав:
Кожне ускладнення торгівлі збільшує націнку торговців. Націнка за клопоти. Це базові закони ринку. Реформатори або неофіційно вже володіють обмінниками і хочуть збагатитись, або не мають розуму зовсім.
В тій же KSE коли вона ще була EERC при НаУКМА вчили, що то friction cost і це " тертя" потрібно зменшувати, щоб економіка вільно їхала, а не витрачала енергію на збільшення ентропії навколишнього середовища.
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