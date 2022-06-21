10 тисяч українців з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати.
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Мешканці зон активних бойових дій отримають додаткові виплати: хто скільки отримає
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Додано: Чет 11 сер, 2022 05:08
Мешканці зон активних бойових дій отримають додаткові...
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Мешканці зон активних бойових дій отримають додаткові виплати: хто скільки отримає
Додано: Чет 11 сер, 2022 06:28
Просто интересно почему в списке областей, жителям которых могут назначить выплаты, нет Луганской обл. (которая оккупирована почти полностью и где были ну очень активные боевые действия) и Запорожской обл. (большая часть которой сейчас тоже оккупирована), но есть Днепропетровская - на территории которой активных боевых действий не было в принципе. Л - логика?
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