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Для чого обмінникам заборонили
показувати на цифрових...

Для чого обмінникам заборонили показувати на цифрових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:06

Для чого обмінникам заборонили показувати на цифрових...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України, який спочатку зобов'язався утримувати офіційний курс на одному рівні (29,2549 гривні) до кінця воєнного стану, через п'ять місяців війни був змушений підняти його на 25% – до 36,5686 гривні, намагаючись зрівняти з ринковим.

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Для чого обмінникам заборонили показувати на цифрових табло курси валют: відповідь НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:06

В чому курс спекулятивний ? Якщо бажаючих продати по 39.5 і купити по 40 приблизно порівну. В обмінках курс як раз таки ринковий. Закручування гайок - це наближення за методами роботи до Росії і навіть до СРСР. Ще статтю в кримінальному кодексі відновіть за обмін валюти. Як в анекдоті, коли бордель перестає бути прибутковим треба б..дей міняти, а не ліжка переставляти.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:23

  Nickoss1 написав:коли бордель перестає бути прибутковим треба

...снижать сотрудникам з/п и повышать цены для клиентов
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:24

Цена на гречку, вот где психологический чыннык.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:50

зграйка шахраїв з нбу намагається виправдати свою безпорадність та некомпетентність якимись як завжди тупими намірами все позачиняти та позабороняти. Ще й мінфін такі ж самі. Вже 3 місяць не можуть вирішити хто з них буде "крайній". Підняли облікову ставку і що? Де вона? А нема!!! Бо намагаються один на одного майбутні проблеми перекинути.
peresichnij2022
 
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