Різниця між офіційним і готівковим курсами, передусім, повʼязана з існуванням валютних обмежень, які в свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів.
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В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за офіційний
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:27
В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за...
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В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за офіційний
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