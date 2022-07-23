Про це повідомляє УНН з посиланням на ВР.
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У Раді зареєстрували законопроект щодо фінансового забезпечення ремонту доріг
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:06
У Раді зареєстрували законопроект щодо фінансового...
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Дивися повний текст
У Раді зареєстрували законопроект щодо фінансового забезпечення ремонту доріг
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