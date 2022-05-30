Кабінет міністрів встановив крайні терміни обладнання торгових точок засобами прийому безготівкових платежів.
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Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на безготівкові платежі
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Додано: Вів 16 сер, 2022 12:25
Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...
Пропонуємо до обговорення:
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Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на безготівкові платежі
Додано: Вів 16 сер, 2022 12:25
Ещё бы и общественный транспорт в небольших городах, в т ч областных центрах, перевели на оплату с помощью банковских карт.(в т ч маршрутки)
Додано: Вів 16 сер, 2022 12:57
Re: Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на..
давно пора, надоели уже эти хитрожопые, у которых нет или не работает терминал, из-за таких представителей и нет возможности вести честно бизнес и конкурировать на рынке.
Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.
Додано: Вів 16 сер, 2022 13:07
такие хитрожопые есть даже в центе Милана в торговых точках.Так что это борьба с ветряными мельницами
Додано: Вів 16 сер, 2022 14:00
мне пофигу, что там в Милане, а вижу реальную картину и общаюсь с реальными людьми, которые озвучивают, что основная проблема это отсутствие равных возможностей для ведения честного бизнеса. Поэтому честные порядочные люди не могут вести предпринимательскую деятельность в Украине.
P.S. По факту мы стали страной барыг
Додано: Вів 16 сер, 2022 14:26
Re: Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на..
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