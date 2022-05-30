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Кабмін затвердив план тотального
переходу торговців на...

Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:25

Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів встановив крайні терміни обладнання торгових точок засобами прийому безготівкових платежів.

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Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на безготівкові платежі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:25

Ещё бы и общественный транспорт в небольших городах, в т ч областных центрах, перевели на оплату с помощью банковских карт.(в т ч маршрутки)
sergeyturkovs9697
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:57

Re: Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на..

давно пора, надоели уже эти хитрожопые, у которых нет или не работает терминал, из-за таких представителей и нет возможности вести честно бизнес и конкурировать на рынке.
Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:07

  Примат написав:давно пора, надоели уже эти хитрожопые, у которых нет или не работает терминал, из-за таких представителей и нет возможности вести честно бизнес и конкурировать на рынке.
Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.

такие хитрожопые есть даже в центе Милана в торговых точках.Так что это борьба с ветряными мельницами
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:00

  konstantin kirovograd написав:
  Примат написав:давно пора, надоели уже эти хитрожопые, у которых нет или не работает терминал, из-за таких представителей и нет возможности вести честно бизнес и конкурировать на рынке.
Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.

такие хитрожопые есть даже в центе Милана в торговых точках.Так что это борьба с ветряными мельницами

мне пофигу, что там в Милане, а вижу реальную картину и общаюсь с реальными людьми, которые озвучивают, что основная проблема это отсутствие равных возможностей для ведения честного бизнеса. Поэтому честные порядочные люди не могут вести предпринимательскую деятельность в Украине.

P.S. По факту мы стали страной барыг :cry:
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:26

Re: Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на..

  Примат написав:Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.

Последователь Гетьманцева?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:49

  BIGor написав:
  Примат написав:Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.

Последователь Гетьманцева?

Може так, а може має долю в "обілечуванні" РРО.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 19:40

А как теперь взятки давать,по безналу?
lesspol2022
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