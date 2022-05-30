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Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 сер, 2022 12:25
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів встановив крайні терміни обладнання торгових точок засобами прийому безготівкових платежів.
Дивися повний текст Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на безготівкові платежі
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R2
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Додано: Вів 16 сер, 2022 12:25
Ещё бы и общественный транспорт в небольших городах, в т ч областных центрах, перевели на оплату с помощью банковских карт.(в т ч маршрутки)
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sergeyturkovs9697
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Додано: Вів 16 сер, 2022 12:57
давно пора, надоели уже эти хитрожопые, у которых нет или не работает терминал, из-за таких представителей и нет возможности вести честно бизнес и конкурировать на рынке.
Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.
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Примат
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Додано: Вів 16 сер, 2022 13:07
Примат написав:
давно пора, надоели уже эти хитрожопые, у которых нет или не работает терминал, из-за таких представителей и нет возможности вести честно бизнес и конкурировать на рынке.
Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.
такие хитрожопые есть даже в центе Милана в торговых точках.Так что это борьба с ветряными мельницами
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:00
konstantin kirovograd написав: Примат написав:
давно пора, надоели уже эти хитрожопые, у которых нет или не работает терминал, из-за таких представителей и нет возможности вести честно бизнес и конкурировать на рынке.
Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.
такие хитрожопые есть даже в центе Милана в торговых точках.Так что это борьба с ветряными мельницами
мне пофигу, что там в Милане, а вижу реальную картину и общаюсь с реальными людьми, которые озвучивают, что основная проблема это отсутствие равных возможностей для ведения честного бизнеса. Поэтому честные порядочные люди не могут вести предпринимательскую деятельность в Украине.
P.S. По факту мы стали страной барыг
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Примат
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:26
Примат написав:
Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.
Последователь Гетьманцева?
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BIGor
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Додано: Вів 16 сер, 2022 15:49
BIGor написав: Примат написав:
Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.
Последователь Гетьманцева?
Може так, а може має долю в "обілечуванні" РРО.
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L
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Додано: Вів 16 сер, 2022 19:40
А как теперь взятки давать,по безналу?
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lesspol2022
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Додано: Сер 17 сер, 2022 06:16
Примат написав: konstantin kirovograd написав: Примат написав:
давно пора, надоели уже эти хитрожопые, у которых нет или не работает терминал, из-за таких представителей и нет возможности вести честно бизнес и конкурировать на рынке.
Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.
такие хитрожопые есть даже в центе Милана в торговых точках.Так что это борьба с ветряными мельницами
мне пофигу, что там в Милане, а вижу реальную картину и общаюсь с реальными людьми, которые озвучивают, что основная проблема это отсутствие равных возможностей для ведения честного бизнеса. Поэтому честные порядочные люди не могут вести предпринимательскую деятельность в Украине.
P.S. По факту мы стали страной барыг
а продвигать обязательные терминалы, то есть по сути навязывать услугу его обслуживания — это честный бизнес?
комиссия за проведение через него транзакций в 2-3% — это честный бизнес? то есть, по сути, это дополнительный налог 2%, который ложится на покупателя и учтён в цене товара, которая могла бы быть и меньше?
почему, если я плачу картой 10000грн в эпицентре через терминал — это стоит 2%, то есть 200 грн, а если я плачу через приват24 с той же карты на расчётный счёт — это стоит 3 грн?
сделайте терминалы добровольными, и позвольте устанавливать разную цену, в зависимости от способа оплаты. вот тогда будет по-честному
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smdtranz
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Додано: Сер 17 сер, 2022 06:40
smdtranz написав: Примат написав: konstantin kirovograd написав:
такие хитрожопые есть даже в центе Милана в торговых точках.Так что это борьба с ветряными мельницами
мне пофигу, что там в Милане, а вижу реальную картину и общаюсь с реальными людьми, которые озвучивают, что основная проблема это отсутствие равных возможностей для ведения честного бизнеса. Поэтому честные порядочные люди не могут вести предпринимательскую деятельность в Украине.
P.S. По факту мы стали страной барыг
а продвигать обязательные терминалы, то есть по сути навязывать услугу его обслуживания — это честный бизнес?
комиссия за проведение через него транзакций в 2-3% — это честный бизнес? то есть, по сути, это дополнительный налог 2%, который ложится на покупателя и учтён в цене товара, которая могла бы быть и меньше?
почему, если я плачу картой 10000грн в эпицентре через терминал — это стоит 2%, то есть 200 грн, а если я плачу через приват24 с той же карты на расчётный счёт — это стоит 3 грн?
сделайте терминалы добровольными, и позвольте устанавливать разную цену, в зависимости от способа оплаты. вот тогда будет по-честному
Для таких страждальців ще того року рітейл вибив зниження ставок інтерчейнджу, але ніхто, взагалі ніхто в результаті не знизив ціни.
Мало того, навіть до всього цього ставка комісії за еквайринг завжди була могла бути індивідуальна і починалася від 0%,а не 2-3.
Крім того, конкретно ви, як покупець, її не сплачуєте.
Коли порівнюєте ставку за еквайрінг з оплатою готівкою, то не варто забувати, що готівковий оборот теж додає певні витрати на інкасацію, тому це аж зовсім не 0%.
Різна ціна в залежності від способу оплати якраз і є дикунство, всі форми грошей є рівноцінними і цвна не має відрізнятися для покупця. Саме тому однакова ціна для різних способів оплати зафіксована як в нашому законодавстві, так і у всіх цивілізованих країнах.
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Faceless
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