Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...

Додано: Сер 17 сер, 2022 06:16

Примат написав: konstantin kirovograd написав: Примат написав: давно пора, надоели уже эти хитрожопые, у которых нет или не работает терминал, из-за таких представителей и нет возможности вести честно бизнес и конкурировать на рынке.

Нужно отменять наличные деньги на 5 лет. давно пора, надоели уже эти хитрожопые, у которых нет или не работает терминал, из-за таких представителей и нет возможности вести честно бизнес и конкурировать на рынке.Нужно отменять наличные деньги на 5 лет.

такие хитрожопые есть даже в центе Милана в торговых точках.Так что это борьба с ветряными мельницами такие хитрожопые есть даже в центе Милана в торговых точках.Так что это борьба с ветряными мельницами

мне пофигу, что там в Милане, а вижу реальную картину и общаюсь с реальными людьми, которые озвучивают, что основная проблема это отсутствие равных возможностей для ведения честного бизнеса. Поэтому честные порядочные люди не могут вести предпринимательскую деятельность в Украине.



P.S. По факту мы стали страной барыг мне пофигу, что там в Милане, а вижу реальную картину и общаюсь с реальными людьми, которые озвучивают, что основная проблема это отсутствие равных возможностей для ведения честного бизнеса. Поэтому честные порядочные люди не могут вести предпринимательскую деятельность в Украине.P.S. По факту мы стали страной барыг

а продвигать обязательные терминалы, то есть по сути навязывать услугу его обслуживания — это честный бизнес?комиссия за проведение через него транзакций в 2-3% — это честный бизнес? то есть, по сути, это дополнительный налог 2%, который ложится на покупателя и учтён в цене товара, которая могла бы быть и меньше?почему, если я плачу картой 10000грн в эпицентре через терминал — это стоит 2%, то есть 200 грн, а если я плачу через приват24 с той же карты на расчётный счёт — это стоит 3 грн?сделайте терминалы добровольными, и позвольте устанавливать разную цену, в зависимости от способа оплаты. вот тогда будет по-честному