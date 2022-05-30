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Кабмін затвердив план тотального
переходу торговців на...

Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 07:23

  smdtranz написав:почему, если я плачу картой 10000грн в эпицентре через терминал — это стоит 2%, то есть 200 грн, а если я плачу через приват24 с той же карты на расчётный счёт — это стоит 3 грн?

сделайте терминалы добровольными, и позвольте устанавливать разную цену, в зависимости от способа оплаты. вот тогда будет по-честному


вы всё прекрасно понимаете, но включаете намеренно дурака, ссылаясь тут на какие-то цифры, которые не имеют НИЧЕГО общего с сутью проблемы, а именно, торговлю в "черную" со всеми вытекающими последствиями как для самих участников рынка, так и для государства и их граждан.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 11:04

Faceless
ну окей. там снизили какие-то ставки, поэтапно и в течение какого-то длительного времени, но это не отменяет того факта, что услуга пользования терминалами навязана.
освободите рынок от регулирования и тогда пусть те, кому выгодно, их ставят, а кто не хочет — не ставит. в чем проблема? если все хотят платить картой, то торговцы поставят терминал добровольно, если хотят повысить оборот.

стоимость денег одинаковая, и прочее блаблабла, но при этом заплатите 2%. почему не 0.2%?
стоимость денег одинакова, но расчёты наличными ограничены суммой чуть больше 1000 долларов, чего, наверное, нет нигде в мире.

почему оплата через терминал стоит 2%, а оплата с карты на счёт через интернет-банкинг стоит 3 грн, даже если платишь миллион? почему тут нет никакого интерчейнджа и прочей дорогой шляпы? ведь результат тот-же, деньги с моей карты ушли на счёт предприятия. и ведь за само обслуживание терминала ещё платится отдельно

вы пробовали купить валюту, заплатив картой через терминал? какой будет курс? стоимость денег ведь одинакова независимо от способа оплаты?

если государство хочет бороться с теневым рынком, пусть борется. но не за мой счет и ограничивая мои права. а то получается, что «мы хотим, чтоб фоп платил 5% с оборота, но чтобы вы смогли это сделать, заплатите ещё 2% неизвестно кому».
smdtranz
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