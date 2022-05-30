Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...
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smdtranz написав:почему, если я плачу картой 10000грн в эпицентре через терминал — это стоит 2%, то есть 200 грн, а если я плачу через приват24 с той же карты на расчётный счёт — это стоит 3 грн?
сделайте терминалы добровольными, и позвольте устанавливать разную цену, в зависимости от способа оплаты. вот тогда будет по-честному
вы всё прекрасно понимаете, но включаете намеренно дурака, ссылаясь тут на какие-то цифры, которые не имеют НИЧЕГО общего с сутью проблемы, а именно, торговлю в "черную" со всеми вытекающими последствиями как для самих участников рынка, так и для государства и их граждан.
Faceless ну окей. там снизили какие-то ставки, поэтапно и в течение какого-то длительного времени, но это не отменяет того факта, что услуга пользования терминалами навязана. освободите рынок от регулирования и тогда пусть те, кому выгодно, их ставят, а кто не хочет — не ставит. в чем проблема? если все хотят платить картой, то торговцы поставят терминал добровольно, если хотят повысить оборот.
стоимость денег одинаковая, и прочее блаблабла, но при этом заплатите 2%. почему не 0.2%? стоимость денег одинакова, но расчёты наличными ограничены суммой чуть больше 1000 долларов, чего, наверное, нет нигде в мире.
почему оплата через терминал стоит 2%, а оплата с карты на счёт через интернет-банкинг стоит 3 грн, даже если платишь миллион? почему тут нет никакого интерчейнджа и прочей дорогой шляпы? ведь результат тот-же, деньги с моей карты ушли на счёт предприятия. и ведь за само обслуживание терминала ещё платится отдельно
вы пробовали купить валюту, заплатив картой через терминал? какой будет курс? стоимость денег ведь одинакова независимо от способа оплаты?
если государство хочет бороться с теневым рынком, пусть борется. но не за мой счет и ограничивая мои права. а то получается, что «мы хотим, чтоб фоп платил 5% с оборота, но чтобы вы смогли это сделать, заплатите ещё 2% неизвестно кому».
smdtranz написав:если государство хочет бороться с теневым рынком, пусть борется. но не за мой счет и ограничивая мои права. а то получается, что «мы хотим, чтоб фоп платил 5% с оборота, но чтобы вы смогли это сделать, заплатите ещё 2% неизвестно кому».
Не нужно смешивать два вопроса в один. Вы пытаетесь прикрыть свою торговлю в черную другой надуманной проблемой - стоимости услуги по оплате через терминал. Первоочередная задача - вывести из тени торговлю и создать равные условия для всех участников рынка. Плата за терминалы это вообще другой вопрос. Банков масса, которые предлагают такую услугу, выбирайте наиболее подходящее для себя коммерческое предложение по этой услуге. Но при этом все участники рынка будут в одинаковых условиях. P.S. Вы еще скажите, что вы переживаете за покупателей, которые оплачивают СВОИМИ деньгами услугу терминала.
если уже идти до конца, то конечному потребителю выгоднее при покупке товара оплатить услугу терминала, зная, что при этом в бюджет пойдут большие налоги, что для него повысит качество жизни в государстве. P.S. писать про то, что всё-равно всё разграбят не нужно
мимо, я даже не ФОП. я переживаю за свои деньги. электронная транзакция по переводу денег не стоит 2%, она не стоит и цента. это обдираловка в карманы хитрожопых банкиров и прочих владельцев ЭПС под видом какой-то детенизации и «мы за все хорошее». если раньше был рэкет от бандитов, то сейчас мы пошли дальше — «купи кирпич» вышло на новый уровень, и все причмокивают и просят ещё.
мимо, я даже не ФОП. я переживаю за свои деньги. электронная транзакция по переводу денег не стоит 2%, она не стоит и цента. это обдираловка в карманы хитрожопых банкиров и прочих владельцев ЭПС под видом какой-то детенизации и «мы за все хорошее». если раньше был рэкет от бандитов, то сейчас мы пошли дальше — «купи кирпич» вышло на новый уровень, и все причмокивают и просят ещё.
понятно, что вы "торгаш", раз так защищаете теневой бизнес, прикрываясь какими-то выдуманными, явно ошибочными, выводами по стоимости услуг банков, ибо с ваших слов, в банке должны работать альтруисты, а размещаться банки должны бесплатно в личных помещениях своих сотрудников. Вы не понимаете, как работает банк, какие несет расходы и на что. Если эта услуга, с ваших слов, ничего не стоит, то может окажете помощь государству и обществу, организуете бесплатно данный вид услуги? Что, слабо?
Надеюсь, что эта инициатива будет выполнена, а в перспективы все последующие решения будут преследовать те же цели - вывод бизнеса из тени и создание равных конкурентных условий для ведения бизнеса.
Примат написав:понятно, что вы "торгаш", раз так защищаете теневой бизнес, прикрываясь какими-то выдуманными, явно ошибочными, выводами по стоимости услуг банков, ибо с ваших слов, в банке должны работать альтруисты, а размещаться банки должны бесплатно в личных помещениях своих сотрудников. Вы не понимаете, как работает банк, какие несет расходы и на что.
мимо, я даже не ФОП. я переживаю за свои деньги. электронная транзакция по переводу денег не стоит 2%, она не стоит и цента. это обдираловка в карманы хитрожопых банкиров и прочих владельцев ЭПС под видом какой-то детенизации и «мы за все хорошее». если раньше был рэкет от бандитов, то сейчас мы пошли дальше — «купи кирпич» вышло на новый уровень, и все причмокивают и просят ещё.
понятно, что вы "торгаш", раз так защищаете теневой бизнес, прикрываясь какими-то выдуманными, явно ошибочными, выводами по стоимости услуг банков, ибо с ваших слов, в банке должны работать альтруисты, а размещаться банки должны бесплатно в личных помещениях своих сотрудников. Вы не понимаете, как работает банк, какие несет расходы и на что. Если эта услуга, с ваших слов, ничего не стоит, то может окажете помощь государству и обществу, организуете бесплатно данный вид услуги? Что, слабо?
Надеюсь, что эта инициатива будет выполнена, а в перспективы все последующие решения будут преследовать те же цели - вывод бизнеса из тени и создание равных конкурентных условий для ведения бизнеса.
конечно слабо, я же не лоббист-миллиардер. тем более, что бесплатно все уже организовано — называется наличка, отдал ее, и транзакция завершена. фискальный чек есть, налоги уплочены, все по белому.
банк же как-то справляется с транзакцией за 3 грн комиссии при оплате на расчётный счёт? и помещения и отсутствие альтруистов в штате им не мешает.