Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...

научу в приват , консультирую за деньги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 11:56
Додано: Сер 17 сер, 2022 12:03
а еще мы забываем что есть кредитные карты то есть кредитные лимиты ! Возможно я хочу купить хлебушка в кредит а снимать кредитные с банкоама это еще +4%
сколько раз я с испугом за Х км от дома вспоминал что у меня нету наличной гривны на оплату маршрутки ...судорожно бегал в поисках Сильпо что бы снять деньги с карты при покупке чего-то на кассе..
Ушел гулять утром меня занесло в другой конец города то пешком то на авто ...а назад только телефон с NFS ... а до Сильпо .... километры
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