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Кабмін затвердив план тотального
переходу торговців на...

Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 11:56

  lesspol2022 написав:А как теперь взятки давать,по безналу?

научу в приват , консультирую за деньги
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:03

  Примат написав:если уже идти до конца, то конечному потребителю выгоднее при покупке товара оплатить услугу терминала, зная, что при этом в бюджет пойдут большие налоги, что для него повысит качество жизни в государстве.
P.S. писать про то, что всё-равно всё разграбят не нужно
а еще мы забываем что есть кредитные карты то есть кредитные лимиты ! Возможно я хочу купить хлебушка в кредит :oops: а снимать кредитные с банкоама это еще +4% :(
сколько раз я с испугом за Х км от дома вспоминал что у меня нету наличной гривны на оплату маршрутки ...судорожно бегал в поисках Сильпо что бы снять деньги с карты при покупке чего-то на кассе..
Ушел гулять утром меня занесло в другой конец города то пешком то на авто ...а назад только телефон с NFS ... :oops: а до Сильпо .... километры
yama
 
Повідомлень: 4270
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8607 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
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1
  #<123
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