научу в приват , консультирую за деньги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 11:56
Додано: Сер 17 сер, 2022 12:03
а еще мы забываем что есть кредитные карты то есть кредитные лимиты ! Возможно я хочу купить хлебушка в кредит а снимать кредитные с банкоама это еще +4%
сколько раз я с испугом за Х км от дома вспоминал что у меня нету наличной гривны на оплату маршрутки ...судорожно бегал в поисках Сильпо что бы снять деньги с карты при покупке чего-то на кассе..
Ушел гулять утром меня занесло в другой конец города то пешком то на авто ...а назад только телефон с NFS ... а до Сильпо .... километры
Додано: Сер 17 сер, 2022 12:21
Цікаво, але мені як покупцю набагато зручніще розраховуватись кешем або криптою! Навіщо мені зайві питання від фінмоніторингу, де я взяв гроші на велосипед, автозапчаситини або плейстейшн?))) Анонімність це головна чеснота людини! той, хто її втратив, просто тваринка в зоопарку
Додано: Сер 17 сер, 2022 15:36
Зробили в нас в Ужгороді таке, але народ майже не користується, навіть серед студентів менше 1/3 платить карткою. Тепер хочуть зробити окремі картки для пільговиків щоб хоч якось виправдати витрати на встановлення та обслуговування терміналів.
Додано: Сер 17 сер, 2022 18:26
Re: Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на..
А ще банківське обслуговування для юросіб нав'язане, вимоги до інкасації готівки, ще якісь там мінімальні зарплати - страшне
Як домовитеся, є варіанти і з 0%. І взагалі, будь-який сервіс вартує грошей.
Подібне є багато де. В усіх цивілізованих країнах, я б сказав, тією чи іншою мірою.
І навіть якщо купили пакет молока
Нема сенсу порівнювати оплату карткою та по виставленому рахунку. Ви особисто з будь-якою юрособою чи ФОПом можете домовитись, щоб вам виставили рахунок і оплатити його міжбанківським переказом. Особливо, якщо збираєтесь щоб брати на мільйон.
Кінцевий результат той самий, але процес геть різний, рівень зручності для покупця геть різний, і можливості платіжних систем непорівнювані. Але здогадайтеся, чого в супермаркети не ходять з чековимим книжками, наприклад.
І до чого тут купівля валюти? Вартість грошей дійсно та сама, а от обмінний курс не є фіксований.
До чого тут ваші права, хто і що обмежує? Ніхто не забороняв і не забороняє продаж з оплатою виставленого рахунку. Ніхто не забороняє ходіння готівки взагалі. Але хочуть гарантувати право будь-якого покупця оплатити карткою у певних категорій торговців.
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