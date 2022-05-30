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Кабмін затвердив план тотального
переходу торговців на...

Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 11:56

  lesspol2022 написав:А как теперь взятки давать,по безналу?

научу в приват , консультирую за деньги
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:03

  Примат написав:если уже идти до конца, то конечному потребителю выгоднее при покупке товара оплатить услугу терминала, зная, что при этом в бюджет пойдут большие налоги, что для него повысит качество жизни в государстве.
P.S. писать про то, что всё-равно всё разграбят не нужно
а еще мы забываем что есть кредитные карты то есть кредитные лимиты ! Возможно я хочу купить хлебушка в кредит :oops: а снимать кредитные с банкоама это еще +4% :(
сколько раз я с испугом за Х км от дома вспоминал что у меня нету наличной гривны на оплату маршрутки ...судорожно бегал в поисках Сильпо что бы снять деньги с карты при покупке чего-то на кассе..
Ушел гулять утром меня занесло в другой конец города то пешком то на авто ...а назад только телефон с NFS ... :oops: а до Сильпо .... километры
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:21

Цікаво, але мені як покупцю набагато зручніще розраховуватись кешем або криптою! Навіщо мені зайві питання від фінмоніторингу, де я взяв гроші на велосипед, автозапчаситини або плейстейшн?))) Анонімність це головна чеснота людини! той, хто її втратив, просто тваринка в зоопарку
kmile
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:36

  sergeyturkovs9697 написав:Ещё бы и общественный транспорт в небольших городах, в т ч областных центрах, перевели на оплату с помощью банковских карт.(в т ч маршрутки)

Зробили в нас в Ужгороді таке, але народ майже не користується, навіть серед студентів менше 1/3 платить карткою. Тепер хочуть зробити окремі картки для пільговиків щоб хоч якось виправдати витрати на встановлення та обслуговування терміналів.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:09

Як на мене розраховуватись карткою це позаминуле сторіччя... сучасні люди вже розуміють, що приватні гроші (готівка, крипта, золото і т.д.) це набагато безпечніше, ніж банківський рахунок, до якого мають доступ всі кому не лінь
vagosusa
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 18:26

Re: Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на..

  smdtranz написав:ну окей. там снизили какие-то ставки, поэтапно и в течение какого-то длительного времени, но это не отменяет того факта, что услуга пользования терминалами навязана.

А ще банківське обслуговування для юросіб нав'язане, вимоги до інкасації готівки, ще якісь там мінімальні зарплати - страшне :mrgreen:
  smdtranz написав:стоимость денег одинаковая, и прочее блаблабла, но при этом заплатите 2%. почему не 0.2%?

Як домовитеся, є варіанти і з 0%. І взагалі, будь-який сервіс вартує грошей.
  smdtranz написав:стоимость денег одинакова, но расчёты наличными ограничены суммой чуть больше 1000 долларов, чего, наверное, нет нигде в мире.

Подібне є багато де. В усіх цивілізованих країнах, я б сказав, тією чи іншою мірою.
  smdtranz написав:почему оплата через терминал стоит 2%, а оплата с карты на счёт через интернет-банкинг стоит 3 грн, даже если платишь миллион?

І навіть якщо купили пакет молока :)
Нема сенсу порівнювати оплату карткою та по виставленому рахунку. Ви особисто з будь-якою юрособою чи ФОПом можете домовитись, щоб вам виставили рахунок і оплатити його міжбанківським переказом. Особливо, якщо збираєтесь щоб брати на мільйон.
  smdtranz написав:ведь результат тот-же, деньги с моей карты ушли на счёт предприятия. и ведь за само обслуживание терминала ещё платится отдельно

Кінцевий результат той самий, але процес геть різний, рівень зручності для покупця геть різний, і можливості платіжних систем непорівнювані. Але здогадайтеся, чого в супермаркети не ходять з чековимим книжками, наприклад.
  smdtranz написав:вы пробовали купить валюту, заплатив картой через терминал? какой будет курс? стоимость денег ведь одинакова независимо от способа оплаты?

І до чого тут купівля валюти? Вартість грошей дійсно та сама, а от обмінний курс не є фіксований.
  smdtranz написав:если государство хочет бороться с теневым рынком, пусть борется. но не за мой счет и ограничивая мои права. а то получается, что «мы хотим, чтоб фоп платил 5% с оборота, но чтобы вы смогли это сделать, заплатите ещё 2% неизвестно кому».
До чого тут ваші права, хто і що обмежує? Ніхто не забороняв і не забороняє продаж з оплатою виставленого рахунку. Ніхто не забороняє ходіння готівки взагалі. Але хочуть гарантувати право будь-якого покупця оплатити карткою у певних категорій торговців.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:29

Faceless

я ж не против, каждый сервис имеет свою цену и должен быть оплачен.
платить картой действительно удобно.

только должно быть по-честному.
хочешь терминал — ставь, не хочешь — не ставь. если все хотят платить картами, а у тебя нет терминала — сам же и останешься без клиентов. а может и не останешься, ибо покупатели и налом платят прекрасно.

и раз уже сервис должен быть оплачен, так пусть он будет в чеке отдельной строчкой.
покупаешь товар за 1000 грн, а списывается 1020. ты заплатил 1000 за товар, и 20 за сервис (удобство). если магазин хочет, конечно. хочет одни условия для всех способов оплаты — пусть ставит одинаковые цены. а если ему выгоднее терминалом или наличкой — пусть делает соответствующие скидки в зависимости от способа оплаты, если хочет.
кофейне со средним чеком в 100 грн проще ставить одни цены, а вот магазин бытовой техники, где средний чек 10000, может вполне за оплату наличкой делать скидку или давать какие-то бонусы.
вот тогда рынок и решит, что нужно людям и так ли удобно платить картами.

и надо бы задуматься, а из чего складывается себестоимость эквайринга? нет ли там признаков монополизации? банков то у нас много, а вот платежных систем всего две.
2% это очень много, и это среднее значение во всем мире, информация открыта и находится легко в гугле. пересылка байтов с транзакцией стоит не дороже, чем отправка этого сообщения на сервер форума.
банк может обрабатывать транзакцию за 3 грн? может, деньги идут так же само.
нет ли в оплате через терминал какого-то сраного регулирования в пользу банков и платежных систем, которые лоббируют нужные себе законы? нет ли там какой-то фирмы, которой все обязаны платить роялти под крышей налоговой?

звонок в Америку стоит доллар в минуту, но оказывается, что если нет лицензий на звонки и монополии телефонных компаний, то через телеграмм или воцап можно позвонить в любую точку мира почти что бесплатно. и это те же байты по тем же оптическим кабелям.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 23:18

  BIGor написав:
  Примат написав:Первоочередная задача - вывести из тени торговлю

Это точно первоочередная задача? Вывести базарных продавцов арбузов из тени?


У пана певно "чесний" бізнес по продажу послуги з встановлення терміналів. Він мабуть уже "в предвкушеніі" майбутніх баришів від впихання цього залізяччя всім підряд. "Учет і контроль" девіз у таких, та тільки вони мабуть забули, чи роблять вигляд, звідки походить цей термін і куди він нас заведе. І пох на всілякі там Мілани, женіть бабки а то мені вже невтерпёж!
drevlyanin
 
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