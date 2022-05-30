научу в приват , консультирую за деньги
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 сер, 2022 11:56
Додано: Сер 17 сер, 2022 12:03
а еще мы забываем что есть кредитные карты то есть кредитные лимиты ! Возможно я хочу купить хлебушка в кредит а снимать кредитные с банкоама это еще +4%
сколько раз я с испугом за Х км от дома вспоминал что у меня нету наличной гривны на оплату маршрутки ...судорожно бегал в поисках Сильпо что бы снять деньги с карты при покупке чего-то на кассе..
Ушел гулять утром меня занесло в другой конец города то пешком то на авто ...а назад только телефон с NFS ... а до Сильпо .... километры
Додано: Сер 17 сер, 2022 12:21
Цікаво, але мені як покупцю набагато зручніще розраховуватись кешем або криптою! Навіщо мені зайві питання від фінмоніторингу, де я взяв гроші на велосипед, автозапчаситини або плейстейшн?))) Анонімність це головна чеснота людини! той, хто її втратив, просто тваринка в зоопарку
Додано: Сер 17 сер, 2022 15:36
Зробили в нас в Ужгороді таке, але народ майже не користується, навіть серед студентів менше 1/3 платить карткою. Тепер хочуть зробити окремі картки для пільговиків щоб хоч якось виправдати витрати на встановлення та обслуговування терміналів.
Додано: Сер 17 сер, 2022 16:09
Як на мене розраховуватись карткою це позаминуле сторіччя... сучасні люди вже розуміють, що приватні гроші (готівка, крипта, золото і т.д.) це набагато безпечніше, ніж банківський рахунок, до якого мають доступ всі кому не лінь
Додано: Сер 17 сер, 2022 18:26
Re: Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на..
А ще банківське обслуговування для юросіб нав'язане, вимоги до інкасації готівки, ще якісь там мінімальні зарплати - страшне
Як домовитеся, є варіанти і з 0%. І взагалі, будь-який сервіс вартує грошей.
Подібне є багато де. В усіх цивілізованих країнах, я б сказав, тією чи іншою мірою.
І навіть якщо купили пакет молока
Нема сенсу порівнювати оплату карткою та по виставленому рахунку. Ви особисто з будь-якою юрособою чи ФОПом можете домовитись, щоб вам виставили рахунок і оплатити його міжбанківським переказом. Особливо, якщо збираєтесь щоб брати на мільйон.
Кінцевий результат той самий, але процес геть різний, рівень зручності для покупця геть різний, і можливості платіжних систем непорівнювані. Але здогадайтеся, чого в супермаркети не ходять з чековимим книжками, наприклад.
І до чого тут купівля валюти? Вартість грошей дійсно та сама, а от обмінний курс не є фіксований.
До чого тут ваші права, хто і що обмежує? Ніхто не забороняв і не забороняє продаж з оплатою виставленого рахунку. Ніхто не забороняє ходіння готівки взагалі. Але хочуть гарантувати право будь-якого покупця оплатити карткою у певних категорій торговців.
Додано: Сер 17 сер, 2022 22:29
Faceless
я ж не против, каждый сервис имеет свою цену и должен быть оплачен.
платить картой действительно удобно.
только должно быть по-честному.
хочешь терминал — ставь, не хочешь — не ставь. если все хотят платить картами, а у тебя нет терминала — сам же и останешься без клиентов. а может и не останешься, ибо покупатели и налом платят прекрасно.
и раз уже сервис должен быть оплачен, так пусть он будет в чеке отдельной строчкой.
покупаешь товар за 1000 грн, а списывается 1020. ты заплатил 1000 за товар, и 20 за сервис (удобство). если магазин хочет, конечно. хочет одни условия для всех способов оплаты — пусть ставит одинаковые цены. а если ему выгоднее терминалом или наличкой — пусть делает соответствующие скидки в зависимости от способа оплаты, если хочет.
кофейне со средним чеком в 100 грн проще ставить одни цены, а вот магазин бытовой техники, где средний чек 10000, может вполне за оплату наличкой делать скидку или давать какие-то бонусы.
вот тогда рынок и решит, что нужно людям и так ли удобно платить картами.
и надо бы задуматься, а из чего складывается себестоимость эквайринга? нет ли там признаков монополизации? банков то у нас много, а вот платежных систем всего две.
2% это очень много, и это среднее значение во всем мире, информация открыта и находится легко в гугле. пересылка байтов с транзакцией стоит не дороже, чем отправка этого сообщения на сервер форума.
банк может обрабатывать транзакцию за 3 грн? может, деньги идут так же само.
нет ли в оплате через терминал какого-то сраного регулирования в пользу банков и платежных систем, которые лоббируют нужные себе законы? нет ли там какой-то фирмы, которой все обязаны платить роялти под крышей налоговой?
звонок в Америку стоит доллар в минуту, но оказывается, что если нет лицензий на звонки и монополии телефонных компаний, то через телеграмм или воцап можно позвонить в любую точку мира почти что бесплатно. и это те же байты по тем же оптическим кабелям.
Додано: Сер 17 сер, 2022 23:18
У пана певно "чесний" бізнес по продажу послуги з встановлення терміналів. Він мабуть уже "в предвкушеніі" майбутніх баришів від впихання цього залізяччя всім підряд. "Учет і контроль" девіз у таких, та тільки вони мабуть забули, чи роблять вигляд, звідки походить цей термін і куди він нас заведе. І пох на всілякі там Мілани, женіть бабки а то мені вже невтерпёж!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|