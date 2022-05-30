Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...

Додано: Сер 17 сер, 2022 22:29

Faceless



я ж не против, каждый сервис имеет свою цену и должен быть оплачен.

платить картой действительно удобно.



только должно быть по-честному.

хочешь терминал — ставь, не хочешь — не ставь. если все хотят платить картами, а у тебя нет терминала — сам же и останешься без клиентов. а может и не останешься, ибо покупатели и налом платят прекрасно.



и раз уже сервис должен быть оплачен, так пусть он будет в чеке отдельной строчкой.

покупаешь товар за 1000 грн, а списывается 1020. ты заплатил 1000 за товар, и 20 за сервис (удобство). если магазин хочет, конечно. хочет одни условия для всех способов оплаты — пусть ставит одинаковые цены. а если ему выгоднее терминалом или наличкой — пусть делает соответствующие скидки в зависимости от способа оплаты, если хочет.

кофейне со средним чеком в 100 грн проще ставить одни цены, а вот магазин бытовой техники, где средний чек 10000, может вполне за оплату наличкой делать скидку или давать какие-то бонусы.

вот тогда рынок и решит, что нужно людям и так ли удобно платить картами.



и надо бы задуматься, а из чего складывается себестоимость эквайринга? нет ли там признаков монополизации? банков то у нас много, а вот платежных систем всего две.

2% это очень много, и это среднее значение во всем мире, информация открыта и находится легко в гугле. пересылка байтов с транзакцией стоит не дороже, чем отправка этого сообщения на сервер форума.

банк может обрабатывать транзакцию за 3 грн? может, деньги идут так же само.

нет ли в оплате через терминал какого-то сраного регулирования в пользу банков и платежных систем, которые лоббируют нужные себе законы? нет ли там какой-то фирмы, которой все обязаны платить роялти под крышей налоговой?



звонок в Америку стоит доллар в минуту, но оказывается, что если нет лицензий на звонки и монополии телефонных компаний, то через телеграмм или воцап можно позвонить в любую точку мира почти что бесплатно. и это те же байты по тем же оптическим кабелям.