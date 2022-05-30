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Кабмін затвердив план тотального
переходу торговців на...

Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 11:56

  lesspol2022 написав:А как теперь взятки давать,по безналу?

научу в приват , консультирую за деньги
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:03

  Примат написав:если уже идти до конца, то конечному потребителю выгоднее при покупке товара оплатить услугу терминала, зная, что при этом в бюджет пойдут большие налоги, что для него повысит качество жизни в государстве.
P.S. писать про то, что всё-равно всё разграбят не нужно
а еще мы забываем что есть кредитные карты то есть кредитные лимиты ! Возможно я хочу купить хлебушка в кредит :oops: а снимать кредитные с банкоама это еще +4% :(
сколько раз я с испугом за Х км от дома вспоминал что у меня нету наличной гривны на оплату маршрутки ...судорожно бегал в поисках Сильпо что бы снять деньги с карты при покупке чего-то на кассе..
Ушел гулять утром меня занесло в другой конец города то пешком то на авто ...а назад только телефон с NFS ... :oops: а до Сильпо .... километры
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:21

Цікаво, але мені як покупцю набагато зручніще розраховуватись кешем або криптою! Навіщо мені зайві питання від фінмоніторингу, де я взяв гроші на велосипед, автозапчаситини або плейстейшн?))) Анонімність це головна чеснота людини! той, хто її втратив, просто тваринка в зоопарку
kmile
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:36

  sergeyturkovs9697 написав:Ещё бы и общественный транспорт в небольших городах, в т ч областных центрах, перевели на оплату с помощью банковских карт.(в т ч маршрутки)

Зробили в нас в Ужгороді таке, але народ майже не користується, навіть серед студентів менше 1/3 платить карткою. Тепер хочуть зробити окремі картки для пільговиків щоб хоч якось виправдати витрати на встановлення та обслуговування терміналів.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:09

Як на мене розраховуватись карткою це позаминуле сторіччя... сучасні люди вже розуміють, що приватні гроші (готівка, крипта, золото і т.д.) це набагато безпечніше, ніж банківський рахунок, до якого мають доступ всі кому не лінь
vagosusa
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 18:26

Re: Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на..

  smdtranz написав:ну окей. там снизили какие-то ставки, поэтапно и в течение какого-то длительного времени, но это не отменяет того факта, что услуга пользования терминалами навязана.

А ще банківське обслуговування для юросіб нав'язане, вимоги до інкасації готівки, ще якісь там мінімальні зарплати - страшне :mrgreen:
  smdtranz написав:стоимость денег одинаковая, и прочее блаблабла, но при этом заплатите 2%. почему не 0.2%?

Як домовитеся, є варіанти і з 0%. І взагалі, будь-який сервіс вартує грошей.
  smdtranz написав:стоимость денег одинакова, но расчёты наличными ограничены суммой чуть больше 1000 долларов, чего, наверное, нет нигде в мире.

Подібне є багато де. В усіх цивілізованих країнах, я б сказав, тією чи іншою мірою.
  smdtranz написав:почему оплата через терминал стоит 2%, а оплата с карты на счёт через интернет-банкинг стоит 3 грн, даже если платишь миллион?

І навіть якщо купили пакет молока :)
Нема сенсу порівнювати оплату карткою та по виставленому рахунку. Ви особисто з будь-якою юрособою чи ФОПом можете домовитись, щоб вам виставили рахунок і оплатити його міжбанківським переказом. Особливо, якщо збираєтесь щоб брати на мільйон.
  smdtranz написав:ведь результат тот-же, деньги с моей карты ушли на счёт предприятия. и ведь за само обслуживание терминала ещё платится отдельно

Кінцевий результат той самий, але процес геть різний, рівень зручності для покупця геть різний, і можливості платіжних систем непорівнювані. Але здогадайтеся, чого в супермаркети не ходять з чековимим книжками, наприклад.
  smdtranz написав:вы пробовали купить валюту, заплатив картой через терминал? какой будет курс? стоимость денег ведь одинакова независимо от способа оплаты?

І до чого тут купівля валюти? Вартість грошей дійсно та сама, а от обмінний курс не є фіксований.
  smdtranz написав:если государство хочет бороться с теневым рынком, пусть борется. но не за мой счет и ограничивая мои права. а то получается, что «мы хотим, чтоб фоп платил 5% с оборота, но чтобы вы смогли это сделать, заплатите ещё 2% неизвестно кому».
До чого тут ваші права, хто і що обмежує? Ніхто не забороняв і не забороняє продаж з оплатою виставленого рахунку. Ніхто не забороняє ходіння готівки взагалі. Але хочуть гарантувати право будь-якого покупця оплатити карткою у певних категорій торговців.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:29

Faceless

я ж не против, каждый сервис имеет свою цену и должен быть оплачен.
платить картой действительно удобно.

только должно быть по-честному.
хочешь терминал — ставь, не хочешь — не ставь. если все хотят платить картами, а у тебя нет терминала — сам же и останешься без клиентов. а может и не останешься, ибо покупатели и налом платят прекрасно.

и раз уже сервис должен быть оплачен, так пусть он будет в чеке отдельной строчкой.
покупаешь товар за 1000 грн, а списывается 1020. ты заплатил 1000 за товар, и 20 за сервис (удобство). если магазин хочет, конечно. хочет одни условия для всех способов оплаты — пусть ставит одинаковые цены. а если ему выгоднее терминалом или наличкой — пусть делает соответствующие скидки в зависимости от способа оплаты, если хочет.
кофейне со средним чеком в 100 грн проще ставить одни цены, а вот магазин бытовой техники, где средний чек 10000, может вполне за оплату наличкой делать скидку или давать какие-то бонусы.
вот тогда рынок и решит, что нужно людям и так ли удобно платить картами.

и надо бы задуматься, а из чего складывается себестоимость эквайринга? нет ли там признаков монополизации? банков то у нас много, а вот платежных систем всего две.
2% это очень много, и это среднее значение во всем мире, информация открыта и находится легко в гугле. пересылка байтов с транзакцией стоит не дороже, чем отправка этого сообщения на сервер форума.
банк может обрабатывать транзакцию за 3 грн? может, деньги идут так же само.
нет ли в оплате через терминал какого-то сраного регулирования в пользу банков и платежных систем, которые лоббируют нужные себе законы? нет ли там какой-то фирмы, которой все обязаны платить роялти под крышей налоговой?

звонок в Америку стоит доллар в минуту, но оказывается, что если нет лицензий на звонки и монополии телефонных компаний, то через телеграмм или воцап можно позвонить в любую точку мира почти что бесплатно. и это те же байты по тем же оптическим кабелям.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 23:18

  BIGor написав:
  Примат написав:Первоочередная задача - вывести из тени торговлю

Это точно первоочередная задача? Вывести базарных продавцов арбузов из тени?


У пана певно "чесний" бізнес по продажу послуги з встановлення терміналів. Він мабуть уже "в предвкушеніі" майбутніх баришів від впихання цього залізяччя всім підряд. "Учет і контроль" девіз у таких, та тільки вони мабуть забули, чи роблять вигляд, звідки походить цей термін і куди він нас заведе. І пох на всілякі там Мілани, женіть бабки а то мені вже невтерпёж!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:32

  smdtranz написав:Примат

мимо, я даже не ФОП.
я переживаю за свои деньги. электронная транзакция по переводу денег не стоит 2%, она не стоит и цента. это обдираловка в карманы хитрожопых банкиров и прочих владельцев ЭПС под видом какой-то детенизации и «мы за все хорошее».
если раньше был рэкет от бандитов, то сейчас мы пошли дальше — «купи кирпич» вышло на новый уровень, и все причмокивают и просят ещё.


Задам вам "контрольный" вопрос, который обнажит вашу сущность:
"Если данная услуга будет БЕСПЛАТНА, вы согласитесь на переход?".
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:59

Примат

переход куда? повторюсь, я не фоп, не владелец магазина и даже не кассир.
если эквайринг будет вместо 2% 0 — то это, конечно, мне выгодно, так как магазины снизят цены. не вдвое и не на все сразу, но тем не менее, лишняя экономия для магазина на расходах.
ещё бы бумажные чеки сделать добровольными. если мне нужен чек, кассир печатает, если не нужен, пусть остаётся электронным.
купив бутылку кока колы, мне не надо эта бумажка, которую я через секунду выкину в мусорку.

при этом наличие рро никто не отменял и налоги платятся как и с чеком, это для вас отдельное уточнение. и терминалы пусть ставят все, если хотят.

если разобраться в этом эквайринге, окажется, что из этих 2% бОльшая часть идёт банку-эмитенту карты. причём размер этой части почему-то устанавливает виза или мастеркард.
и уже из этой части платятся кэшбэки и прочие акции и бонусы.
итого получается, что мы нерыночнми методами делаем всем равные цены, потом тем, кто пользуется картами, часть денег возвращаем обратно и таким образом стимулируем всех пользоваться картами. это нифига не монополизация? :)
smdtranz
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