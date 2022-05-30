научу в приват , консультирую за деньги
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 сер, 2022 11:56
Додано: Сер 17 сер, 2022 12:03
а еще мы забываем что есть кредитные карты то есть кредитные лимиты ! Возможно я хочу купить хлебушка в кредит а снимать кредитные с банкоама это еще +4%
сколько раз я с испугом за Х км от дома вспоминал что у меня нету наличной гривны на оплату маршрутки ...судорожно бегал в поисках Сильпо что бы снять деньги с карты при покупке чего-то на кассе..
Ушел гулять утром меня занесло в другой конец города то пешком то на авто ...а назад только телефон с NFS ... а до Сильпо .... километры
Додано: Сер 17 сер, 2022 12:21
Цікаво, але мені як покупцю набагато зручніще розраховуватись кешем або криптою! Навіщо мені зайві питання від фінмоніторингу, де я взяв гроші на велосипед, автозапчаситини або плейстейшн?))) Анонімність це головна чеснота людини! той, хто її втратив, просто тваринка в зоопарку
Додано: Сер 17 сер, 2022 15:36
Зробили в нас в Ужгороді таке, але народ майже не користується, навіть серед студентів менше 1/3 платить карткою. Тепер хочуть зробити окремі картки для пільговиків щоб хоч якось виправдати витрати на встановлення та обслуговування терміналів.
Додано: Сер 17 сер, 2022 16:09
Як на мене розраховуватись карткою це позаминуле сторіччя... сучасні люди вже розуміють, що приватні гроші (готівка, крипта, золото і т.д.) це набагато безпечніше, ніж банківський рахунок, до якого мають доступ всі кому не лінь
Додано: Сер 17 сер, 2022 18:26
Re: Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на..
А ще банківське обслуговування для юросіб нав'язане, вимоги до інкасації готівки, ще якісь там мінімальні зарплати - страшне
Як домовитеся, є варіанти і з 0%. І взагалі, будь-який сервіс вартує грошей.
Подібне є багато де. В усіх цивілізованих країнах, я б сказав, тією чи іншою мірою.
І навіть якщо купили пакет молока
Нема сенсу порівнювати оплату карткою та по виставленому рахунку. Ви особисто з будь-якою юрособою чи ФОПом можете домовитись, щоб вам виставили рахунок і оплатити його міжбанківським переказом. Особливо, якщо збираєтесь щоб брати на мільйон.
Кінцевий результат той самий, але процес геть різний, рівень зручності для покупця геть різний, і можливості платіжних систем непорівнювані. Але здогадайтеся, чого в супермаркети не ходять з чековимим книжками, наприклад.
І до чого тут купівля валюти? Вартість грошей дійсно та сама, а от обмінний курс не є фіксований.
До чого тут ваші права, хто і що обмежує? Ніхто не забороняв і не забороняє продаж з оплатою виставленого рахунку. Ніхто не забороняє ходіння готівки взагалі. Але хочуть гарантувати право будь-якого покупця оплатити карткою у певних категорій торговців.
Додано: Сер 17 сер, 2022 22:29
Faceless
я ж не против, каждый сервис имеет свою цену и должен быть оплачен.
платить картой действительно удобно.
только должно быть по-честному.
хочешь терминал — ставь, не хочешь — не ставь. если все хотят платить картами, а у тебя нет терминала — сам же и останешься без клиентов. а может и не останешься, ибо покупатели и налом платят прекрасно.
и раз уже сервис должен быть оплачен, так пусть он будет в чеке отдельной строчкой.
покупаешь товар за 1000 грн, а списывается 1020. ты заплатил 1000 за товар, и 20 за сервис (удобство). если магазин хочет, конечно. хочет одни условия для всех способов оплаты — пусть ставит одинаковые цены. а если ему выгоднее терминалом или наличкой — пусть делает соответствующие скидки в зависимости от способа оплаты, если хочет.
кофейне со средним чеком в 100 грн проще ставить одни цены, а вот магазин бытовой техники, где средний чек 10000, может вполне за оплату наличкой делать скидку или давать какие-то бонусы.
вот тогда рынок и решит, что нужно людям и так ли удобно платить картами.
и надо бы задуматься, а из чего складывается себестоимость эквайринга? нет ли там признаков монополизации? банков то у нас много, а вот платежных систем всего две.
2% это очень много, и это среднее значение во всем мире, информация открыта и находится легко в гугле. пересылка байтов с транзакцией стоит не дороже, чем отправка этого сообщения на сервер форума.
банк может обрабатывать транзакцию за 3 грн? может, деньги идут так же само.
нет ли в оплате через терминал какого-то сраного регулирования в пользу банков и платежных систем, которые лоббируют нужные себе законы? нет ли там какой-то фирмы, которой все обязаны платить роялти под крышей налоговой?
звонок в Америку стоит доллар в минуту, но оказывается, что если нет лицензий на звонки и монополии телефонных компаний, то через телеграмм или воцап можно позвонить в любую точку мира почти что бесплатно. и это те же байты по тем же оптическим кабелям.
Додано: Сер 17 сер, 2022 23:18
У пана певно "чесний" бізнес по продажу послуги з встановлення терміналів. Він мабуть уже "в предвкушеніі" майбутніх баришів від впихання цього залізяччя всім підряд. "Учет і контроль" девіз у таких, та тільки вони мабуть забули, чи роблять вигляд, звідки походить цей термін і куди він нас заведе. І пох на всілякі там Мілани, женіть бабки а то мені вже невтерпёж!
Додано: Чет 18 сер, 2022 07:32
Задам вам "контрольный" вопрос, который обнажит вашу сущность:
"Если данная услуга будет БЕСПЛАТНА, вы согласитесь на переход?".
Додано: Чет 18 сер, 2022 10:59
Примат
переход куда? повторюсь, я не фоп, не владелец магазина и даже не кассир.
если эквайринг будет вместо 2% 0 — то это, конечно, мне выгодно, так как магазины снизят цены. не вдвое и не на все сразу, но тем не менее, лишняя экономия для магазина на расходах.
ещё бы бумажные чеки сделать добровольными. если мне нужен чек, кассир печатает, если не нужен, пусть остаётся электронным.
купив бутылку кока колы, мне не надо эта бумажка, которую я через секунду выкину в мусорку.
при этом наличие рро никто не отменял и налоги платятся как и с чеком, это для вас отдельное уточнение. и терминалы пусть ставят все, если хотят.
если разобраться в этом эквайринге, окажется, что из этих 2% бОльшая часть идёт банку-эмитенту карты. причём размер этой части почему-то устанавливает виза или мастеркард.
и уже из этой части платятся кэшбэки и прочие акции и бонусы.
итого получается, что мы нерыночнми методами делаем всем равные цены, потом тем, кто пользуется картами, часть денег возвращаем обратно и таким образом стимулируем всех пользоваться картами. это нифига не монополизация?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|