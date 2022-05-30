Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на...

Додано: Чет 18 сер, 2022 11:18

smdtranz написав: только должно быть по-честному.

хочешь терминал — ставь, не хочешь — не ставь. если все хотят платить картами, а у тебя нет терминала — сам же и останешься без клиентов. а может и не останешься, ибо покупатели и налом платят прекрасно. только должно быть по-честному.хочешь терминал — ставь, не хочешь — не ставь. если все хотят платить картами, а у тебя нет терминала — сам же и останешься без клиентов. а может и не останешься, ибо покупатели и налом платят прекрасно.

smdtranz написав: и раз уже сервис должен быть оплачен, так пусть он будет в чеке отдельной строчкой.

покупаешь товар за 1000 грн, а списывается 1020. ты заплатил 1000 за товар, и 20 за сервис (удобство). если магазин хочет, конечно. хочет одни условия для всех способов оплаты — пусть ставит одинаковые цены. а если ему выгоднее терминалом или наличкой — пусть делает соответствующие скидки в зависимости от способа оплаты, если хочет.

кофейне со средним чеком в 100 грн проще ставить одни цены, а вот магазин бытовой техники, где средний чек 10000, может вполне за оплату наличкой делать скидку или давать какие-то бонусы.

вот тогда рынок и решит, что нужно людям и так ли удобно платить картами. и раз уже сервис должен быть оплачен, так пусть он будет в чеке отдельной строчкой.покупаешь товар за 1000 грн, а списывается 1020. ты заплатил 1000 за товар, и 20 за сервис (удобство). если магазин хочет, конечно. хочет одни условия для всех способов оплаты — пусть ставит одинаковые цены. а если ему выгоднее терминалом или наличкой — пусть делает соответствующие скидки в зависимости от способа оплаты, если хочет.кофейне со средним чеком в 100 грн проще ставить одни цены, а вот магазин бытовой техники, где средний чек 10000, может вполне за оплату наличкой делать скидку или давать какие-то бонусы.вот тогда рынок и решит, что нужно людям и так ли удобно платить картами.

smdtranz написав: и надо бы задуматься, а из чего складывается себестоимость эквайринга? нет ли там признаков монополизации? банков то у нас много, а вот платежных систем всего две.

2% это очень много, и это среднее значение во всем мире, информация открыта и находится легко в гугле. пересылка байтов с транзакцией стоит не дороже, чем отправка этого сообщения на сервер форума.

банк может обрабатывать транзакцию за 3 грн? может, деньги идут так же само.

нет ли в оплате через терминал какого-то сраного регулирования в пользу банков и платежных систем, которые лоббируют нужные себе законы? нет ли там какой-то фирмы, которой все обязаны платить роялти под крышей налоговой? и надо бы задуматься, а из чего складывается себестоимость эквайринга? нет ли там признаков монополизации? банков то у нас много, а вот платежных систем всего две.2% это очень много, и это среднее значение во всем мире, информация открыта и находится легко в гугле. пересылка байтов с транзакцией стоит не дороже, чем отправка этого сообщения на сервер форума.банк может обрабатывать транзакцию за 3 грн? может, деньги идут так же само.нет ли в оплате через терминал какого-то сраного регулирования в пользу банков и платежных систем, которые лоббируют нужные себе законы? нет ли там какой-то фирмы, которой все обязаны платить роялти под крышей налоговой?

Тут держава й виконує свою роль - стимулювання запровадження платіжних технологій і захист прав споживачів на можливість оплатити в тому числі карткою навіть там, де або більшість покупців готівкою, або конкуренція магазинів низька, або де просто треба підштовхнути впровадження нових технологій, типу меленьких населених пунктів. Загалом це приносить користь всьому суспільству.Це такі самі витрати бізнесу, як і всі інші. Може, в чек додасте статтю за оренду, ЗП персоналу, комунальні? Уявіть собі, якраз магазину з великим середнім чеком краще приймати оплату картками: зручніше і магазину і покупцям, безпечніше і магазину і покупцям, покупці одразу можуть розраховувати на кредитні кошти, а значить - куплять більше (і взагалі, дослідження показали, що покупці при оплаті карткою в середньому більше витрачають), гроші в кінці дня одразу на рахунку, ніяких проблем з розміном і здачею, і без витрат на інкасацію - а це дуже недешева послуга.Ваша ж пропозиція (власне, не тільки ваша, досі чимало дрібних торговців таким страждають) - диференційовані ціни/націнка при оплаті карткою - є по-перше, дискримінацією, по-друге, прямим порушенням законодавства.Не переживайте, те, що ви не в курсі, як цей процес працює, не означає, що це ніхто не обговорював, ніхто не контролює і тим паче ніби ви перші хто цим цікавиться. Ні, це не монополія. Ні, це не багато. В котрий раз кажу - годі як мантру повторювати ті 2%, ця ставка міняється від 0% і аж до кількох відсотків залежно від сфери бізнесу, типу карток і т п.Платіжних систем у нас три, крім Візи с Мастеркард є ще Простір.Ні, нема там ніякого "сраного регулювання", основна сума інтерченджу йде не платіжній системі, а банку, що емітував картку. Ні, нема там ніякої фірми з роялті. І процес куди складніший, ніж просто передача повідомлення, і вимагає багато потужної інфраструктури. І при цьому, ставка еквайрингу може бути навіть нижче за цю комісію, все залежить від договору між банком і торговцем.Мало того, ритейл вже наскиглив собі зниження цієї комісії - і, звісно, ніхто з рітейлерів ціни не знизив, вся суть скиглення була - збільшити свої прибутки.Більша частина інтерчейнджу йде емітенту картки, і завдяки цьому ми стали країною з одднією з найбільш розвинутих платіжних інфраструктур у світі, всі новинки у нас з'являлися одними з перших. Зараз, після того, як рітейлери пролобіювали собі зниження інтерчейнджу, з цим стане трохи гірше, але добре, що ми хоча б вже маємо таку розвинуту інфраструктуру, просунуті платіжні сервіси і високе їх проникнення серед населення.Загалом для суспільства це великий плюс, а всі, хто скиглять, що ставка еквайрінгу така дорога, забувають, що забезпечення готівкового обороту аж ніяк не безкоштовне, ну хіба що ви бабця на ринку з відром картоплі (але їх ніхто й не змушує ставити термінали)