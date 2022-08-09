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Аналітик назвав умову, при
якій ціна Bitcoin може...

Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:26

Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може...

Пропонуємо до обговорення:
Криптоаналітик, ведучий YouTube-каналу InvestAnswers, висловив думку, що партнерство криптобіржі Coinbase та керуючого активами BlackRock може підштовхнути ціну Bitcoin до $773 000.

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Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може перевалити за $700 тис.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:26

Что на рынке не будет бумажный денег ? Надо только карты оплачивать? Как же те у кого нет пластиковой карты?
koskamaucaa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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