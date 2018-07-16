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Програма "Доступна іпотека"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 17 сер, 2022 19:21
Програма "Доступна іпотека", яку Уряд запускає з жовтня, буде реалізовуватись з урахуванням регіонального аспекту
Від базової ціна квадратного метра житла збільшується в 2,5 рази для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.
Для міст із населенням понад 300 тис осіб, а також міст на відстані до 15 км від Києва застосовуємо збільшення в 2 рази.
Для міст із населенням від 100 до 300 тис. - в 1,75 рази.
Для інших населених пунктів – опосередкована вартість у відповідному регіоні.
“Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною”, – додала Юлія Свириденко.
Нагадаємо, уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії “Укрфінжитло” в рамках програми "Доступна іпотека”, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.
З жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовціі, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.
Як вважаєте, варто в цю тему влазити військовому? 3% - не багато, начебто
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Andrey2512
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Додано: Сер 17 сер, 2022 19:36
Andrey2512 написав:Програма "Доступна іпотека", яку Уряд запускає з жовтня, буде реалізовуватись з урахуванням регіонального аспекту
Від базової ціна квадратного метра житла збільшується в 2,5 рази для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.
Для міст із населенням понад 300 тис осіб, а також міст на відстані до 15 км від Києва застосовуємо збільшення в 2 рази.
Для міст із населенням від 100 до 300 тис. - в 1,75 рази.
Для інших населених пунктів – опосередкована вартість у відповідному регіоні.
“Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною”, – додала Юлія Свириденко.
Нагадаємо, уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії “Укрфінжитло” в рамках програми "Доступна іпотека”, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.
З жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовціі, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.
Як вважаєте, варто в цю тему влазити військовому? 3% - не багато, начебто
3%, як я розумію, це не ставка в договорі, а результуюча ставка для позичальника після компенсації частини відсотків з бюджету.
Отже, реально договір буде під реальний, куди більший відсоток. І щоразу оце "небагато" залежатиме, чи буде вчасно перерахована компенсація з бюджету, щороку - від того, чи закладуть в бюджет достатньо коштів на це, і так багато років.
То ж варто лише в тому разі, якщо в принципі здатні потягнути платежі без цієї компенсації
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Faceless
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Додано: Нед 11 вер, 2022 10:43
Faceless написав:
То ж варто лише в тому разі, якщо в принципі здатні потягнути платежі без цієї компенсації
Ну, не всі ж фінансово грамотні))
Але, думаю що після війни/нашої перемоги - багато військових і родичі загиблих військових таки спробують встрягати в цю іпотеку🤔
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Додано: Нед 11 вер, 2022 11:02
Faceless написав:
То ж варто лише в тому разі, якщо в принципі здатні потягнути платежі без цієї компенсації
Я так розумію тіло кредиту за пару років перетвориться в ціну бв ланоса.
Ще і вікно для спекулів лишили
Зазначається, що до участі у програмі можуть долучитися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв. м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) та не перебувають під санкціями.
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