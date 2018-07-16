|
|
|
Програма "Доступна іпотека"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 вер, 2022 10:11
Игорь Алексеевич написав: Faceless написав:
Пам'ятаю, шахраювали з банком.
А тут не валютна, а гривня. І умови геть не такі, як ви пишете. Тож ваш шахрайський досвід ні до чого
Советую перед тем как брать раз 100 перечитать договор и желательно не пожалеть 100грн, что бы 101 раз прочитал хороший юрист, который работает в судах сейчас по проблемам ипотеки.
Дякую за вашу турботу, але мені ваші поради непотрібні
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32690
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1369 раз.
- Подякували: 7687 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:48
Andrey2512 написав:
Як вважаєте, варто в цю тему влазити військовому? 3% - не багато, начебто
Якщо ця програма запрацює, що це буде за житло? Начебто якщо вторинний ринок, то будівля не більше 10 років в експлуатації (обл центр). Хто може пояснити конкретніше
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 жов, 2022 11:20
UA написав: Успіх написав:
Моя думка - що така іпотека може заграти новими барвами лише після нашої перемоги/закінчення війни!
А ви всі що про це думаєте?
Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.
Ну, тоді ще це кину))
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4392
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Пон 13 лют, 2023 18:29
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4392
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Пон 13 лют, 2023 18:44
Успіх написав:
Re: Програма "Доступна іпотека"
З жовтня по грудень 2022р - 33000 заявок. Отримали іпотеку 800, тобто 2,4%! А галасу наробили, ховайся в жито...
Успіх, ви як військовий не пробували взяти участь?
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 18:58
otshelnick1 написав: Успіх написав:
Re: Програма "Доступна іпотека"
З жовтня по грудень 2022р - 33000 заявок. Отримали іпотеку 800, тобто 2,4%! А галасу наробили, ховайся в жито...
Успіх, ви як військовий не пробували взяти участь?
1. 33 000 заявок(і то під час війни!!!) - значить людям потрібний такий продукт! Залишилось тільки його довести до пуття!
2. Я маю бажання взяти участь, але коли буду вдома, а не на фронті!
Тож, залишилась справа за малим)) - здобути перемогу і повернутись додому живим і неушкодженим!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4392
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Пон 13 лют, 2023 19:15
Успіх написав:
1. 33 000 заявок(і то під час війни!!!) - значить людям потрібний такий продукт! Залишилось тільки його довести до пуття!
з повагою до Вас, все ж нагадую, что попитом в економіці називають платежеспроможний попит, а не смартфонотиснучий
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5161
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|