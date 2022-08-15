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Зеленський доручив розглянути
пропозиції щодо зарплати...

Зеленський доручив розглянути пропозиції щодо зарплати...
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:05

Зеленський доручив розглянути пропозиції щодо зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію, що зібрала понад 25 тис. підписів громадян, із закликом встановити рівень зарплати для всіх народних депутатів і членів Кабінету Міністрів на рівні мінімального окладу, доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю та голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку розглянути це питання та поінформувати про результати.

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Зеленський доручив розглянути пропозиції щодо зарплати для депутатів і членів уряду на рівні мінімального окладу
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:05

Хто ці ідіоти, які таку петицію підписали? Ви хочете, щоб у депутатів чи міністрів не було можливості жити на зарплатню і вони від безвиході крали? А вахові люди взагалі туди не підуть, бо нащо переходити з зарплатні 100 тис грн на 4500 грн?
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:16

  Sergius написав:Хто ці ідіоти, які таку петицію підписали? Ви хочете, щоб у депутатів чи міністрів не було можливості жити на зарплатню і вони від безвиході крали? А вахові люди взагалі туди не підуть, бо нащо переходити з зарплатні 100 тис грн на 4500 грн?

там їх ніколи й не було тих спеціалістів, вистачить їм і мінімалки.
розумні вже давно ретирувалися
копейка
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Як же багато у нас в країнї дурнів! Кожного такого душить така велика жаба, що в голові нічого, крім повной маячні.
heckfy2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:26

Re: Зеленський доручив розглянути пропозиції щодо зарплати..

Чому бідні – бо дурні, чому дурні – бо бідні(с)
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:38

Re: Зеленський доручив розглянути пропозиції щодо зарплати..

Ну как бы наблюдая действующие составы народных депутатов, а именно конкретных индивидуумов, понимаешь, что нужно что-то менять. Вот и появляются такие предложения.

Лучше бы кардинально изменили подход формирования состава депутатского корпуса. Например, состав депутатов наполняется представителями "объединенных территориальных громад" на БЕСПЛАТНОЙ основе, которые должны только периодически голосовать для принятия решений. Эти депутаты от громад работают не на постоянной основе, а могут меняться громадой в любое время.
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