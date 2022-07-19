Щодо жінок, які систематично ухилятимуться від процедури постановки на військовий облік, можуть вживати примусових заходів з боку держави.
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У Раді заговорили про примусові заходи для жінок, які не стануть на військовий облік
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:32
У Раді заговорили про примусові заходи для жінок, які не...
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У Раді заговорили про примусові заходи для жінок, які не стануть на військовий облік
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