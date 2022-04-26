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Естонія закрила для росіян
із шенгеном доступ на свою...

Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:56

Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою...

Пропонуємо до обговорення:
З 18 серпня набули чинності введені Естонією обмеження на перетин кордону країни росіянами, які мають видані республікою шенгенські візи.

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Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою територію
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:56

давно пора! Нато тоже готовится
cohan
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