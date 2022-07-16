Окрім інших документів, які дозволяють виїзд з України, при перетині кордону на авто при собі потрібно мати:
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Що потрібно для виїзду на автомобілі за кордон: інфографіка
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:41
Що потрібно для виїзду на автомобілі за кордон: інфографіка
Пропонуємо до обговорення:
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Що потрібно для виїзду на автомобілі за кордон: інфографіка
Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:42
Finance.ua, ось ваша стаття за 28.07.2022 (https://news.finance.ua/ua/yaki-dokumen ... na-mashyni), і там серед переліку документів для особи, що не є власником авто також потрібно мати один з наступних документів:
-довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд закордон;
- тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.
В поточній статті ви вже пишете: водій, що не є власником авто, повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.
Чому в кожній статті перелік документів змінюється, і що з цього дійсно потрібно мати, щоб перетнути кордон не на своєму авто?
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