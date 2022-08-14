Це змусить забудовників переглянути свої підходи та приділити більше уваги здачі квартир з ремонтом та меблями.
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Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями скуповуватиме держава
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Додано: Суб 20 сер, 2022 14:53
Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями...
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Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями скуповуватиме держава
Додано: Суб 20 сер, 2022 15:56
Re: Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями.
а як можна
якщо себе - в Польщи ???
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