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Ринок нерухомості оживе:
квартири з ремонтом та меблями...

Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 14:53

Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями...

Пропонуємо до обговорення:
Це змусить забудовників переглянути свої підходи та приділити більше уваги здачі квартир з ремонтом та меблями.

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Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями скуповуватиме держава
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 14:53

Vitalian об этом писпл еще в марте
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 15:56

Re: Ринок нерухомості оживе: квартири з ремонтом та меблями.

а як можна
українці — для себе;

якщо себе - в Польщи ???
cohan
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