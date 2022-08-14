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Ціни на квартири обвалилися: з якими знижками купують
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 сер, 2022 18:29
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вартість квартир обвалилася. У Києві та інших великих містах, які постраждали від обстрілів російських окупантів, ціни знизилися щонайменше на 30%. Власники дорогої нерухомості змушені були зменшити вартість до 55%. В результаті "однушку" у столиці неподалік метро можна купити за 40-60 тис. доларів.
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R2
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Додано: Суб 20 сер, 2022 18:29
"однушку у столиці неподалік метро можна купити за 40-60 тис. доларів." - так само було рік тому. Дивний якийсь обвал.
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svk_neo
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Додано: Суб 20 сер, 2022 18:45
svk_neo написав:
"однушку у столиці неподалік метро можна купити за 40-60 тис. доларів." - так само було рік тому. Дивний якийсь обвал.
Оно то можно, только ведь никто не покупает, реально покупают за 30-35к, и это хорошая однушка должна быть
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75stasstas75
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