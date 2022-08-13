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Експерт пояснив, чому
Bitcoin краще золота

Експерт пояснив, чому Bitcoin краще золота
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 12:12

Експерт пояснив, чому Bitcoin краще золота

Пропонуємо до обговорення:
Ветеран високоприбуткової кредитної торгівлі з 30-річним досвідом роботи Грег Фосс у своєму Tвіттер розповів у чому Bitcoin перевершує золото.

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Експерт пояснив, чому Bitcoin краще золота
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 12:12

Раз такая статья, битку и дальше падать :)
moveton
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