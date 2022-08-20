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Finance.ua: Большое слияние Ethereum: четыре тенденции,...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 22 сер, 2022 13:54
Пропонуємо до обговорення:
Как связано уменьшение платы за газ и The Merge
Большое слияние Ethereum (The Merge) – это переход блокчейного эфириума с работы на алгоритме PoW (доказательство выполненной работы) к алгоритму PoS (доказательство владения долей).
Дивися повний текст Большое слияние Ethereum: четыре тенденции, на которые следует обратить внимание
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