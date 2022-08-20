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Finance.ua: Большое слияние
Ethereum: четыре тенденции,...

Finance.ua: Большое слияние Ethereum: четыре тенденции,...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 13:54

Finance.ua: Большое слияние Ethereum: четыре тенденции,...

Пропонуємо до обговорення:
Как связано уменьшение платы за газ и The Merge
Большое слияние Ethereum (The Merge) – это переход блокчейного эфириума с работы на алгоритме PoW (доказательство выполненной работы) к алгоритму PoS (доказательство владения долей).

Дивися повний текст Большое слияние Ethereum: четыре тенденции, на которые следует обратить внимание
D2
 
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