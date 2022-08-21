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Альфа-Банк Україна подав позов проти Акордбанку: вимагає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 сер, 2022 16:28
Пропонуємо до обговорення:
"Альфа-Банк Україна" подав позов на Акордбанк за невиконання угоди форексного свопу з продажу-купівлі іноземної валюти проти гривні у сумі 8 млн доларів. В Акордбанку кажуть, що не порушували жодних норм законодавства.
Дивися повний текст Альфа-Банк Україна подав позов проти Акордбанку: вимагає повернення 8 мільйонів доларів
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Додано: Пон 22 сер, 2022 16:28
мда.... как бы еще Аккорд не схлопнулся) а то многие на него клюнули по депозитам 50к - главное чтобы не пролетели как фанера над Парижем
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Додано: Пон 22 сер, 2022 16:39
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