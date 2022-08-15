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Щоб попередити кризу в IT:
створено петицію щодо...

Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:22

Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Під час війни в Україні може розвинутися системна криза в IT-сфері, що може призвести до повного знищення галузі

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Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо бронювання ФОП - IT-спеціалістів
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:23

В армії ІТ- спеціалісти теж треба, яке бронювання???
oksanaberezhniak
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:27

Re: Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо...

йой, та нарешті ж!!! а то про шлюби, про утриманок багатьох чоловіків - це я про петиції...

таке враження, що дурілки розбомбили чи в них провели інет )))
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:37

Бо ідіоти
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:54

Хитрожопі. Хочете бронь, оформлюйтесь на офіційну роботу в ІТ компанію, сплачуйте всі податкти з зарплати, отримаєте бронь. Закон дозволяє. А так хочете ухилюватись від податків з зарплати, сидіти на 5% ФОПі, коли в бюджеті коштів не вистачпє і волати що на фопів немає броні.
post8000
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:11

  post8000 написав:Хитрожопі. Хочете бронь, оформлюйтесь на офіційну роботу в ІТ компанію, сплачуйте всі податкти з зарплати, отримаєте бронь. Закон дозволяє. А так хочете ухилюватись від податків з зарплати, сидіти на 5% ФОПі, коли в бюджеті коштів не вистачпє і волати що на фопів немає броні.
Так ухиляються компанії яки використовують фоп-співробітників, а не фоп-и. ФОП-и тільки легалізують заробітки.
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:15

  mvi написав:
  post8000 написав:Хитрожопі. Хочете бронь, оформлюйтесь на офіційну роботу в ІТ компанію, сплачуйте всі податкти з зарплати, отримаєте бронь. Закон дозволяє. А так хочете ухилюватись від податків з зарплати, сидіти на 5% ФОПі, коли в бюджеті коштів не вистачпє і волати що на фопів немає броні.
Так ухиляються компанії яки використовують фоп-співробітників, а не фоп-и. ФОП-и тільки легалізують заробітки.

ну да, всякі розекти алошки і інші інтернет помойки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:27

post8000 якщо б ви знали, скільки IT-спеціалісти донатять на армію, ви б таку маячню не писали.
Приклади:
https://dou.ua/forums/topic/39602/
https://dou.ua/lenta/articles/donations-to-ukrainian-army/
А скільки ще донатять на менш дрібні потреби знайомим/колегам/родичам колег, що воюють...
sich
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:38

а є десь цифри скільки задонатили срані депутати що гріють пуза на монаках???
greenozon
 
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