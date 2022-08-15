Під час війни в Україні може розвинутися системна криза в IT-сфері, що може призвести до повного знищення галузі
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Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо бронювання ФОП - IT-спеціалістів
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Додано: Пон 22 сер, 2022 19:22
Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо...
Пропонуємо до обговорення:
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Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо бронювання ФОП - IT-спеціалістів
Додано: Пон 22 сер, 2022 19:27
Re: Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо...
йой, та нарешті ж!!! а то про шлюби, про утриманок багатьох чоловіків - це я про петиції...
таке враження, що дурілки розбомбили чи в них провели інет )))
Додано: Пон 22 сер, 2022 19:54
Хитрожопі. Хочете бронь, оформлюйтесь на офіційну роботу в ІТ компанію, сплачуйте всі податкти з зарплати, отримаєте бронь. Закон дозволяє. А так хочете ухилюватись від податків з зарплати, сидіти на 5% ФОПі, коли в бюджеті коштів не вистачпє і волати що на фопів немає броні.
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:11
Так ухиляються компанії яки використовують фоп-співробітників, а не фоп-и. ФОП-и тільки легалізують заробітки.
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:15
ну да, всякі розекти алошки і інші інтернет помойки
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:27
post8000 якщо б ви знали, скільки IT-спеціалісти донатять на армію, ви б таку маячню не писали.
Приклади:
А скільки ще донатять на менш дрібні потреби знайомим/колегам/родичам колег, що воюють...
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:38
а є десь цифри скільки задонатили срані депутати що гріють пуза на монаках???
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