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Банк Власний Рахунок
першим інтегрував чеки з...

Банк Власний Рахунок першим інтегрував чеки з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 06:57

Банк Власний Рахунок першим інтегрував чеки з...

Пропонуємо до обговорення:
Клієнти Банку Власний Рахунок з 23 серпня отримали змогу переглядати у мобільному додатку повну інформацію про всі куплені товари у супермаркеті “Сільпо”.

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Банк Власний Рахунок першим інтегрував чеки з супермаркету у мобільний додаток
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 06:57

достаточно только банковской карты?
faywish2012
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