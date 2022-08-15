Українців зацікавило чи й інші банки не збираються збільшувати комісію за зняття готівки.
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monobank збільшує комісію за зняття готівки: що буде в “ПриватБанку” і “Ощадбанку”
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Додано: Суб 27 сер, 2022 06:27
monobank збільшує комісію за зняття готівки: що буде в...
Пропонуємо до обговорення:
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monobank збільшує комісію за зняття готівки: що буде в “ПриватБанку” і “Ощадбанку”
Додано: Суб 27 сер, 2022 06:27
Здается мне вы тут хотите Монобанк дискредитировать. Поэтому привожу их официальное сообщение из приложения, в нем описываются реальные причины повышения тарифа и не только:
с 1.09.2022 платежные системы под давлением банков-владельцев крупных банкоматных сетей более чем в два раза повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных в украинских банкоматах.
В этих условиях, действовавший ранее тариф за снятие наличных, не будет покрывать наши затраты, и мы, к сожалению, вынуждены с 1.09 поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%.
Тариф за снятие кредитных средств останется без изменений.
Вы можете снимать до 50 000 грн в месяц без комиссии, если получаете выплаты ФОП, зарплату, пенсию, стипендию и другие социальные выплаты на карту monobank.
Несмотря на это, новый тариф, как и ранее, остается одним из самых выгодных в стране.
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