monobank збільшує комісію за зняття готівки: що буде в...

Додано: Суб 27 сер, 2022 06:27

Здается мне вы тут хотите Монобанк дискредитировать. Поэтому привожу их официальное сообщение из приложения, в нем описываются реальные причины повышения тарифа и не только:

с 1.09.2022 платежные системы под давлением банков-владельцев крупных банкоматных сетей более чем в два раза повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных в украинских банкоматах.



В этих условиях, действовавший ранее тариф за снятие наличных, не будет покрывать наши затраты, и мы, к сожалению, вынуждены с 1.09 поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%.

Тариф за снятие кредитных средств останется без изменений.



Вы можете снимать до 50 000 грн в месяц без комиссии, если получаете выплаты ФОП, зарплату, пенсию, стипендию и другие социальные выплаты на карту monobank.



Несмотря на это, новый тариф, как и ранее, остается одним из самых выгодных в стране.