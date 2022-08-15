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Водіям готують нові штрафи за перевищення швидкості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 сер, 2022 16:53
Пропонуємо до обговорення:
В українському парламенті знову заговорили про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху. Вже підготовлено проект закону, який передбачає збільшення штрафів за перевищення швидкості в Україні.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 16:53
+80 км/ч, не говоря уж про +110 - это от 130 км/ч по населённому пункту? Неужели массовое явление?
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moveton
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Додано: Суб 27 сер, 2022 17:02
moveton написав:
+80 км/ч, не говоря уж про +110 - это от 130 км/ч по населённому пункту? Неужели массовое явление?
Не знають чим зайнятися та імітують бурхливу діяльність.
Наскільки я бачу по дорогах Києва та околиць, ДТП стало набагато менше, а тяжких не бачив з початку війни. Коли собаці нічого робити...
Проблема скорочення урядовців, депутатів і т.п. "радетелей за державу" як мінімум утричі, давно перезріла.
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drevlyanin
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Додано: Суб 27 сер, 2022 19:35
Мінус п'ять мільярдів доларів кожен місяць в бюджеті країни. Як нема з чого заробить хоч з чогось треба гроші зідрать. Сьогодні в тельавізорі Гетьманцева показали. Розходи бюджету скоротити не можливо. А якщо стане необхідно то будем скорочувати соціальні виплати. А дармоїдів чиновників виходить трогать ніззя.
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alex lem
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Додано: Суб 27 сер, 2022 19:35
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Ромасик
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Додано: Суб 27 сер, 2022 20:45
Ромасик написав:drevlyanin
подпишитесь на группу дтп киев
От більше нема чого робити, як переглядати усіляку чорнуху. Я лише розповідаю про власний досвід:
у минулі роки важкі ДТП споглядав на дорогах особисто як мінімум раз на тиждень-два, а з початком бойових дій не бачив жодної, хоча їзджу по +- тим самим маршрутам, та й "гонщики" стрічаються не часто. Загальний рівень культури та толерантності серед водіїв значно підвищився, на мій погляд. Невже це тільки мені так счастить? Щоправда в центрі Києва буваю рідко, може там по іншому-жлобів не поменшало?
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drevlyanin
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