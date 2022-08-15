Водіям готують нові штрафи за перевищення швидкості
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В українському парламенті знову заговорили про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху. Вже підготовлено проект закону, який передбачає збільшення штрафів за перевищення швидкості в Україні.
moveton написав:+80 км/ч, не говоря уж про +110 - это от 130 км/ч по населённому пункту? Неужели массовое явление?
Не знають чим зайнятися та імітують бурхливу діяльність. Наскільки я бачу по дорогах Києва та околиць, ДТП стало набагато менше, а тяжких не бачив з початку війни. Коли собаці нічого робити... Проблема скорочення урядовців, депутатів і т.п. "радетелей за державу" як мінімум утричі, давно перезріла.
Мінус п'ять мільярдів доларів кожен місяць в бюджеті країни. Як нема з чого заробить хоч з чогось треба гроші зідрать. Сьогодні в тельавізорі Гетьманцева показали. Розходи бюджету скоротити не можливо. А якщо стане необхідно то будем скорочувати соціальні виплати. А дармоїдів чиновників виходить трогать ніззя.
Ромасик написав:drevlyanin подпишитесь на группу дтп киев
От більше нема чого робити, як переглядати усіляку чорнуху. Я лише розповідаю про власний досвід: у минулі роки важкі ДТП споглядав на дорогах особисто як мінімум раз на тиждень-два, а з початком бойових дій не бачив жодної, хоча їзджу по +- тим самим маршрутам, та й "гонщики" стрічаються не часто. Загальний рівень культури та толерантності серед водіїв значно підвищився, на мій погляд. Невже це тільки мені так счастить? Щоправда в центрі Києва буваю рідко, може там по іншому-жлобів не поменшало?
drevlyanin написав:Загальний рівень культури та толерантності серед водіїв значно підвищився, на мій погляд.
Может какая-то местная флуктуация? С чего бы им повышаться? Тут поможет только кольт у каждого с реальным его применением к некультурным. И не знаю, как в Киеве, а в Одессе с трафиком и авариями уже всё на довоенном уровне. Другой вопрос, что, если трактор разворачивается через двойную сплошную и 4 полосы загруженной улицы, вряд ли повышение штрафа на скорость 130+ км/ч сильно поможет.
но перед ней есть и фраза «Суми штрафів пропонують збільшити у рази:»))
Перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год та більше — 3400 гривень; Перевищення дозволеної швидкості на 110 км/год та більше — 4250 гривень; Перевищення дозволеної швидкості на 50 км/год, що спричинило аварійну ситуацію — 5100 гривень.
тут часто в новостях путаница с цифрами.если третья строчка про 50 км/ч, логично, что и первые две о меньших значениях, раз там штрафы меньше а там фиг знает, конечно, летунов и с превышениями на 80 не мало