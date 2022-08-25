Як передає MMR, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Стало відомо, чи можна їздити в Україні на «єврономерах»
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Додано: Нед 28 сер, 2022 02:44
Стало відомо, чи можна їздити в Україні на «єврономерах»
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Дивися повний текст
Стало відомо, чи можна їздити в Україні на «єврономерах»
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