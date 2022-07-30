RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чоловіки зможуть виїжджати
за кордон під заставу: як...

Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:19

Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня в Україні запроваджується програма єВідрядження, яка дозволить військовозобов'язаним українцям виїжджати з України на 7 днів, попередньо внісши заставу у 200 тисяч гривень.

Дивися повний текст
Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як працюватиме програма єВідрядження
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98335
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:19

Це порушення Конституції. Не можна дискримінувати людей за статтю чи майном. Якщо ти багатий чоловік - то можеш виїхати, якщо ти жінка - також можеш, якщо бідний чоловік - ніт.
Sergius
 
Повідомлень: 177
З нами з: 08.04.12
Подякував: 510 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:31

  Sergius написав:Це порушення Конституції. Не можна дискримінувати людей за статтю чи майном. Якщо ти багатий чоловік - то можеш виїхати, якщо ти жінка - також можеш, якщо бідний чоловік - ніт.

Так по половому признаку тоже Конституция дискриминировать запрещает, вроде как :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7131
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що потрібно для виїзду на автомобілі за кордон: інфографіка
R2 » П'ят 19 сер, 2022 15:41
3 260
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 сер, 2022 10:52
Ірина_
Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію:...
R2 » Нед 21 сер, 2022 18:56
5 356
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 сер, 2022 10:45
moveton
Як українці зможуть впливати на розмір ЄСВ та...
R2 » Суб 30 лип, 2022 23:43
1 235
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лип, 2022 23:43
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2321)
29.08.2022 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.