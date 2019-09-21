|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:26
UA написав: dimo_0n написав:
Обещать - не значит жениццо(с)
Там по хорошему еще и ПДФО+военный с дохода платить, ну шоб побратимам на "необхидне" було.... Но скорее всего сдавать будет за черный нал)
Будь які податки лягають на плечі кінцевого споживача.
Резюме - рівень ремонтів (стан) орендних квартир в Україні зараз падає з тенденцією до наростання.
Скоро орендодавців будуть називати - спонсор.
І це вірно. На квартиру гроші знайшов? і на утримання в ній орендаря знайде.
Чекаю на опуси Бетона та КК про рентабельність в 10%
Блекаутний потік з ЛБ неньки. Вжжжухххх!!!!! Як з куща.
flyman
Профіль
1
3
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:29
Успіх написав:Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)
Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?
Має бути всім, але бувають нюанси, якщо право власності набуте давно.
Так, смарт квартиру приплюсують до загальної площі, і якщо разом більше 60, то будуть нараховувати.
Faceless
Модератор
- Повідомлень: 36694
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8252 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:33
Успіх написав: whois2010 написав: Успіх написав:
Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)
Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?
Будуть надсилати листи з податкової. Період - не знаю. В липні отримав листи з квитанціями за 2024р. В мінулому році були одночасно квитанції за 2022 та 2023рр. Оподатковується вся зайва площа у власності, і смарт теж. Зобов'язують сплатити на протязі 60 діб. Суми посильні. Розмір податку, здається, визначає місцева влада
Дякую.
Знаю, що податковій байдуже, чи та площа на 1людину, чи там прописано і проживає 4 людини - все одно платиться. Бо рахують метраж тільки на власника квартири?
Бо по логіці і по нормальному мало б бути так:
Наприклад, є квартира 60м2, де прописано і проживає 4 людини. Відповідно по 15м2 на людину. І купили ще квартиру на 30м2.
То мало б бути 30+15=45м2 на власника обох квартир!
Але ж порахують 60+30=90м2 на власника і виставлять рахунок на "зайвих" 30м2?
Я все правильно розумію?
У розрахунку податку нема врахування кількості людей, що зареєстровані. Тому правильно розумієте.
Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
Faceless
Модератор
- Повідомлень: 36694
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8252 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:37
В продовження Теми... Заволодів земельними ділянками у 2023 році, але ще жодного разу не приходив податок за землю. І в кабінеті нема. Цікаво чи потрібно нагадати податковій про себе, щоб потім не повісили на мене пеню або інші штрафи. Чи це їх провтик - не нарахували, значить і не сплатив
The_Rebel
- Повідомлень: 816
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 212 раз.
Профіль
2
1
